Kontroverzná rekonštrukcia múru pri bratislavskej Kukurici má podľa ministerstva obrany svoje logické opodstatnenie. Šéf rezortu Robert Kaliňák rázne odmietol kritiku Progresívneho Slovenska o predraženej fušerine či ničení histórie. Falošné tehly majú podľa neho praktický význam – odradiť sprejerov. Aktivity opozície navyše označil za účelovú snahu prekryť kauzu rodiny jej predsedu.
Čo je dôležité
- Odpoveď ministra: Robert Kaliňák odmieta, že by pri rekonštrukcii múru išlo o klientelizmus alebo ničenie histórie.
- Boj proti vandalom: Rozhodnutie vytlačiť do omietky vzor tehál má narušiť čistú plochu a demotivovať tvorcov grafiti.
- Technický stav: Pôvodný múr bol podľa ministerstva nehomogénny a nedal sa zachrániť jednoduchým vybrúsením.
- Politický protiútok: Minister tvrdí, že PS zle číta zmluvy a celou kauzou len maskuje problémy matky Michala Šimečku.
Raster proti sprejerom
Opozičná kritika narazila na tvrdú odozvu. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní kabinetu rázne odmietol obvinenia hnutia Progresívne Slovensko (PS). Tie sa týkali podozrivej rekonštrukcie múru okolo bývalého vojenského internátu Hviezda, ktorý je v Bratislave známy pod prezývkou Kukurica.
Minister vysvetlil, že stavebné práce mali v prvom rade technický charakter. Stavebné materiály použité pri budovaní a predchádzajúcich renováciách spôsobili, že plocha bola nehomogénna a vyžadovala si zjednotenie. Následne sa podľa neho hľadalo riešenie, ako predísť rýchlemu znehodnoteniu novej fasády.
„Nedá sa len tak vybrúsiť a zachrániť v pôvodnej podobe. Preto prišiel nápad urobiť raster a rozdeliť čistú, rovnú plochu, aby nelákala sprejerov.“
uviedol Kaliňák na margo kritizovaného otláčania tehličiek priamo do omietky.
Snaha o maskovanie kauzy Šimečku?
Šéf rezortu obrany sa ostro ohradil voči tvrdeniam, že pri obnove došlo k machináciám pri verejnom obstarávaní. Obvinenia opozície zo zmanipulovanej zákazky v prospech ľudí blízkych strane Smer-SD rázne poprel a oponentom poslal jasný odkaz.
„Ak sa im nepáči cena, môžu ju nechať preveriť, či je trhová.“
doplnil minister obrany. Celú aktivitu PS v tejto téme považuje za dôsledok nedostatočnej znalosti a chybnej interpretácie zverejnenej zmluvy. Kaliňák za mediálnym tlakom opozície vidí predovšetkým účelovú snahu maskovať údajnú kauzu spojenú s matkou lídra hnutia Michala Šimečku.
Podnety sú už podané
Zástupcovia opozičného hnutia začali na netradičnú rekonštrukciu upozorňovať začiatkom týždňa. Kritizovali, že historický múr prekrývajú robotníci len falošnými tehlami, hoci podľa nich mala zmluva vyžadovať iný postup, a naznačovali účelové obchádzanie pravidiel verejného obstarávania.
V stredu PS oznámilo, že kauzu nenechá len v politickej rovine. Podali oficiálne podnety na Generálnu prokuratúru SR a na Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré by mali zákonnosť a transparentnosť celého procesu detailne prešetriť.