Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) tvrdo kritizuje vládu za absenciu stratégie na naštartovanie slovenskej ekonomiky. Reaguje tak na najnovšiu makroekonomickú prognózu, ktorá potvrdzuje klesajúce zisky aj tržby domácich podnikov. Opozícia varuje, že bez reálnych prorastových opatrení čakajú krajinu len predvolebné naťahovačky a ďalší odlev šikovných ľudí či firiem do zahraničia.
Čo je dôležité
- Absencia plánu: Vláda podľa KDH nemá stratégiu na podporu hospodárskeho rastu, čo brzdí celú krajinu.
- Klesajúce tržby: Podniky už druhý rok po sebe hlásia pokles ziskov, čo sa priamo odráža na nižšom výbere daní.
- Odlev do zahraničia: Množstvo živnostníkov a malých podnikov presúva svoje aktivity do susedného Česka.
- Prognóza rastu: Hoci štátny inštitút predpovedá rast 1,5 %, opozícia považuje tento odhad za mierne nadhodnotený.
Žiadna stratégia, len predvolebné sľuby
Opoziční poslanci bijú na poplach. V reakcii na makroekonomickú prognózu Ministerstva financií SR poukázali na to, že štátna pokladnica prichádza o peniaze a vláda sa len prizerá. Podľa poslanca a podpredsedu hospodárskeho výboru Rastislava Krátkeho (KDH) kabinet stále nepriniesol žiadny dôveryhodný plán na podporu rastu.
„Minister financií sa pozerá na neočakávane nižší výber daní už druhý rok. A aj napriek tomu vláda nemá žiadnu stratégiu, ako naštartovať ekonomiku, chce si len zabezpečiť dobrú pozíciu pred volebným rokom.“
upozornil Krátky s tým, že od vlády očakáva urýchlené predstavenie reálnych prorastových opatrení, ktoré sa premietnu do pripravovaného štátneho rozpočtu. Inak podľa neho uvidíme len porciovanie peňazí pre vládne strany bez reálneho zámeru pozdvihnúť krajinu na úroveň priemeru EÚ.
Ekonomika chladne, firmy odchádzajú
Nižší výber daní podľa opozície nemožno zvaľovať len na negatívny vývoj za hranicami. Krátky zdôrazňuje, že už dva roky klesajú slovenským podnikom nielen zisky, ale aj celkové tržby, pričom obchodníci strácajú motiváciu u nás ďalej investovať.
Náročné ekonomické prostredie podľa neho citlivo vnímajú aj bežní spotrebitelia, čo sa nepriamo odráža aj na historicky najnižšej pôrodnosti. Frustrácia z toho, že štát nenapreduje, vedie k tomu, že množstvo schopných ľudí radšej presúva svoje živnosti alebo malé podniky do susedného Česka a na Slovensku svoju aktivitu utlmuje.
Konsolidácia nesmie byť len o vyšších daniach
Hnutie KDH preto apeluje na kabinet, aby prestal riešiť stav verejných financií výhradne zvyšovaním daňového zaťaženia občanov a firiem a zameral sa radšej na skutočnú podporu ekonomiky.
Samotný Inštitút finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií vo svojej najnovšej prognóze predpovedá, že slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ministerstvo financií SR v tejto súvislosti pripomína, že ide o vyšší očakávaný rast, než aký predpovedá Francúzsko (0,8 %) či Nemecko (1,1 %), a mierne prevyšuje aj celkový priemer eurozóny (1,2 %). Pre rok 2027 sa očakávania inštitúcií pohybujú v podobných číslach – OECD predikuje rast HDP o 1,6 % a Národná banka Slovenska (NBS) o 1,9 %.