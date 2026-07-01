Namiesto obkladu len omietka s farbou. Rekonštrukcia ikonického bratislavského Kukurice čelí vážnemu škandálu. Opozičné Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na Generálnu prokuratúru pre postup ministerstva obrany pri oprave múru v areáli bývalého internátu Hviezda. Opozícia hovorí o podozrivej zákazke pre firmu blízku vládnej strane a o predraženej fušerine, ktorá vykazuje znaky trestnej činnosti.
Čo je dôležité
- Trestné oznámenie: Progresívne Slovensko posiela podnet na Generálnu prokuratúru aj Úrad pre verejné obstarávanie.
- Namaľovaný múr: Víťazná firma mala podľa zmluvy lepiť obkladové tehličky, namiesto toho vzor len otlačila do omietky a natrela na červeno.
- Podozrivý tender: Rezort obrany oslovil len tri firmy, pričom hodnota zákazky bola umelo stlačená tesne pod limit transparentnej súťaže.
- Politické väzby: Zákazku získala spoločnosť prepojená na ľudí zo Smeru-SD, v ktorej sa tesne pred podpisom zmluvy menili majitelia.
Tehly otlačené do omietky za tisíce eur
Okolo rekonštrukcie budovy bývalého vojenského internátu Hviezda, ktorú verejnosť pozná pod názvom Kukurica, sa rozhorela ostrá politická bitka. Ministerstvo obrany (MO) SR sa stalo terčom tvrdej kritiky za to, ako pristupuje k správe štátneho majetku a k narábaniu s peniazmi daňových poplatníkov.
Líder PS Michal Šimečka poukázal na absurdný vizuálny výsledok rekonštrukcie areálového múru. Vybraná stavebná firma mala totiž v zmluve jasne zadefinovanú povinnosť realizovať obklad z poctivých obkladových tehličiek.
„A oni namiesto toho iba otláčajú vzor tehly do omietky a maľujú ho na červeno. Chceme vedieť, kto túto zákazku pripravil, prečo nebola riadna súťaž, kto rozhodol o oslovených firmách a kto ponesie zodpovednosť za fušerinu a porušenia zmluvy.“
priblížil realitu na stavbe Šimečka.
Súťaž na mieru pre blízkych ľudí
Podľa zistení opozície však problém nespočíva len v nekvalitne odvedenej práci, ale v samotnom pozadí prideľovania miliónového štátneho biznisu. Celý proces výberu dodávateľa podľa nich sprevádzali neštandardné kroky, ktoré zaváňajú korupciou a klientelizmom.
Zákazku mala získať firma s priamymi politickými väzbami na štruktúry vládnej strany Smer-SD. Ministerstvo obrany sa transparentnému tendru vyhlo tak, že priamo oslovilo iba tri vybrané subjekty. Hodnota celej zákazky bola navyše odhadnutá a nastavená tak precízne, aby skončila tesne pod zákonnou hranicou, od ktorej legislatíva striktne vyžaduje vyhlásenie veľkej a otvorenej verejnej súťaže. Podozrenia umocňuje aj fakt, že v dotknutej firme prebehli tesne pred získaním lukratívnej zmluvy náhle zmeny vlastníkov a konateľov.
V hre je niekoľko trestných činov
Progresívne Slovensko preto odmieta nechať kauzu vyšumieť a prechádza k právnym krokom. Okrem podnetu na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) smeruje ich hlavný úder priamo na justičné zložky.
Poslanec Národnej rady SR Branislav Vančo (PS) potvrdil, že podnet na Generálnu prokuratúru SR je pripravený. Celý reťazec udalostí – od obídenia súťaže cez politické prepojenia až po flagrantné porušenie zmluvných podmienok pri samotnej realizácii stavby – totiž podľa opozičných právnikov zakladá dôvodné podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých závažných trestných činov.