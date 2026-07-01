Osud najväčšieho slovenského multižánrového festivalu Pohoda je pre najbližšie obdobie spečatený. Riaditeľ Michal Kaščák potvrdil, že podujatie zostáva na domácej pôde trenčianskeho letiska aj v roku 2027. Hoci zmluva s prevádzkovateľom areálu ešte nie je oficiálne podpísaná, po intenzívnych rokovaniach sa organizátorom podarilo dospieť k dohode, ktorá podujatiu zaručí kľúčovú nezávislosť a slobodu v tvorbe programu.
Čo je dôležité
- Miesto konania: Festival Pohoda bude definitívne pokračovať na trenčianskom letisku aj v roku 2027.
- Zložité rokovania: Organizátori museli pri diskusiách prekonať viaceré sporné body so štátnym podnikom.
- Garancia nezávislosti: Výsledná podoba dohody zabezpečuje podujatiu umeleckú slobodu i priestor na otváranie citlivých spoločenských tém.
- Čakanie na podpisy: Hoci finálna zmluva zatiaľ chýba, vedenie letiska dalo organizátorom zelenú na zverejnenie dobrej správy.
Náročné vyjednávanie o podmienkach
Budúcnosť jedného z najobľúbenejších kultúrnych podujatí na Slovensku je zabezpečená. Multižánrový festival Pohoda nepríde o svoj ikonický domovský stánok a jeho brány sa na trenčianskom letisku otvoria aj v roku 2027. Túto kľúčovú správu pre fanúšikov oznámil v stredu priamo riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Oznámeniu predchádzali intenzívne diskusie so štátnym podnikom Letecké opravovne Trenčín, ktorý letiskový areál spravuje. Rokovania neboli podľa organizátorov úplne bezproblémové a na stole bolo hneď niekoľko sporných bodov, na ktorých sa obe strany nevedeli dlhšie zhodnúť.
Zachovanie slobody je prioritou
Zásadnou požiadavkou zo strany tvorcov festivalu bolo, aby si podujatie udržalo svoj doterajší charakter a nestratilo svoju tvár. Pohoda je totiž už roky známa nielen pestrým hudobným programom, ale najmä voľnými a často kritickými diskusiami o aktuálnom dianí v spoločnosti.
„Myslím si, že sme pristúpili k takej podobe, ktorá garantuje Pohode to, aby mohla zostať slobodným festivalom, ktorý je slobodný nielen tým, kto na Pohode hrá, účinkuje, ale aby si zachovala aj svoju umeleckú slobodu a slobodu vyjadrovať sa k spoločenským témam.“
vysvetlil dôležitosť dosiahnutého kompromisu Michal Kaščák.
Zmluva je na spadnutie
Napriek tomu, že si organizátori s predstaviteľmi letiska už verbálne dohodli podmienky, k úplnému formálnemu potvrdeniu ešte jeden papierový krok chýba. Kaščák otvorene priznal, že oficiálna zmluva s Leteckými opravovňami Trenčín ešte nie je fyzicky podpísaná.
Informácie a rozhodnutie, ktoré vedenie festivalu od riaditeľa podniku v utorok dostalo, však obidve strany považujú za dostatočne záväzné schválenie, na základe ktorého sa organizátori mohli o túto pozitívnu správu podeliť s verejnosťou.