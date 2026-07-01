Bývalý hlavný veliteľ ukrajinskej armády a súčasný veľvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj má vážne politické ambície. Podľa zdrojov z prostredia ukrajinských médií to priamo do očí potvrdil prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ak sa na jeseň uskutočnia voľby, obľúbený generál bude kandidovať na hlavu štátu, čo môže výrazne skomplikovať plány súčasnej administratívy.
Čo je dôležité
- Prezidentské ambície: Bývalý šéf ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj potvrdil, že by chcel kandidovať na prezidenta.
- Stretnutie lídrov: K otvorenému priznaniu došlo počas nedávneho rokovania so súčasným prezidentom v Kyjeve.
- Podmienka volieb: Zalužného kandidatúra je reálna v prípade, ak sa prezidentské voľby vypíšu už túto jeseň.
- Odmietnuté kompromisy: Obľúbený generál odmietol alternatívy, prezidentská kancelária mu bola ochotná ponúknuť aj post premiéra.
Od diplomacie k politickej budúcnosti
Súčasného ukrajinského veľvyslanca v Británii Valerija Zalužného pôvodne predvolali do Kyjeva formálne v súvislosti s odstúpením britského premiéra Keira Starmera z funkcie. So súčasným lídrom Volodymyrom Zelenským mal rokovať najmä o vývoji v Londýne a jeho možných dôsledkoch na vzájomné ukrajinsko-britské vzťahy.
Diskusia sa však podľa informácií denníka Ukrajinska pravda čoskoro zvrtla na mimoriadne citlivú domácu tému – prezidentské voľby. Zelenskyj mal počas stretnutia argumentovať tým, že priaznivý vývoj na bojisku a pretrvávajúca jednota spoločnosti otvárajú reálnu príležitosť na zorganizovanie hlasovania.
„Hlavnou úlohou je však zabezpečiť, aby sa uskutočnili bez toho, aby krajina stála pred novým vnútorným rozkolom, a preto, ako prezident pokračoval, je potrebné zabrániť rizikám vyplývajúcim z konfrontácie medzi Zelenským a Zalužným.“
píše sa v článku vplyvného ukrajinského denníka.
Priama otázka a jasná odpoveď
Atmosféra na stretnutí následne vyvrcholila priamou konfrontáciou. Zelenskyj sa podľa zdrojov bývalého šéfa armády otvorene opýtal, či v prípade jesenných volieb plánuje kandidovať. Zalužnyj údajne odpovedal úplne jednoznačne: „Áno, budem.“
Po tomto vyjadrení už prezident svojmu politickému rivalovi neponúkol žiadne alternatívy pre jeho ďalšiu kariéru. Pôvodný plán pritom počítal s tým, že kancelária prezidenta bola ochotná so Zalužným diskutovať nielen o ďalších diplomatických postoch, ale dokonca aj o funkcii predsedu vlády. Bývalý generál mal na to zareagovať slovami, že hoci nikdy netúžil po politickej kariére, odmieta sklamať dôveru obrovského množstva ľudí, ktorí doňho vkladajú svoje nádeje.
Prekážka pre jesenné voľby
Otvorené priznanie politických ambícií môže pre súčasnú administratívu znamenať vážny problém. Pokusy prezidentskej kancelárie o obnovenie politického procesu a rýchle zorganizovanie volieb na jeseň narazili na osobu, ktorá by mohla voľby s prehľadom vyhrať. Zalužnyj je totiž na Ukrajine mimoriadne obľúbený, a to najmä za plánovanie úspešnej protiofenzívy, ktorá v prvých mesiacoch ruskej invázie pomohla oslobodiť značné územia.
Pre vojnový stav a prebiehajúcu mobilizáciu sa v krajine nekonali žiadne riadne voľby od februára 2022. Päťročný mandát Volodymyra Zelenského, ktorého občania zvolili ešte v roku 2019, oficiálne vypršal v máji 2024. Ukrajinský parlament mu ho však špeciálnym uznesením predĺžil až do úplného zrušenia vojnového stavu.