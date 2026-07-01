Slovensko patrí medzi uznávané krajiny v oblasti jadrovej bezpečnosti, no medzinárodné spoločenstvo pripomína aj dôležité výzvy. Kľúčovou úlohou nášho štátu zostáva bezchybné udržanie prísnych štandardov pri dokončovaní štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach. Vláda sa v stredu oboznámila s hodnotením z nedávneho summitu vo Viedni, ktorý okrem našich silných stránok zadefinoval aj nové hrozby pre atómový sektor, vrátane vplyvu umelej inteligencie.
Čo je dôležité
- Vysoká úroveň bezpečnosti: Slovensko dlhodobo vykazuje vynikajúce výsledky pri prevádzke svojich atómových elektrární.
- Hlavná výzva: Ústrednou úlohou do budúcna zostáva bezpečné dokončenie štvrtého bloku v Mochovciach.
- Zahraničné uznanie: Experti chvália prenos skúseností z výstavby na už fungujúce bloky aj množstvo prijatých kontrolných misií.
- Nové témy: Do roku 2028 sa bude jadrový sektor zaoberať vplyvom extrémneho počasia či umelej inteligencie.
Dôraz na bezpečnosť pri dostavbe
Jadrová energetika je pre našu krajinu kľúčová a jej bezpečnosť podlieha neustálemu medzinárodnému drobnohľadu. Vláda vzala na svojom stredajšom rokovaní na vedomie správu, ktorá zhrnula závery z 10. zasadnutia zmluvných strán Dohovoru o jadrovej bezpečnosti. To sa uskutočnilo v druhej polovici apríla v rakúskej Viedni.
„Slovensko vykazuje vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti, pričom hlavnou výzvou do budúcna zostáva udržanie tohto štandardu pri dostavbe štvrtého bloku v Mochovciach.“
konštatuje sa v predloženom vládnom materiáli. Udržanie nastavených procesov pri spúšťaní nového zdroja je tak naďalej vnímané ako absolútna priorita.
Aké sú naše silné stránky?
Hodnotenie medzinárodného spoločenstva prinieslo pre Slovensko aj výrazne pozitívne správy. Zahraniční experti identifikovali v rámci kontroly hneď dve oblasti takzvaného dobrého výkonu.
Prvým pozitívom je efektívny prenos skúseností. Poznatky, ktoré domáci odborníci získali pri náročnej výstavbe tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, dokázali úspešne aplikovať do zvýšenia bezpečnosti už prevádzkovaných starších blokov v Jaslovských Bohuniciach aj v samotných Mochovciach. Druhou oceňovanou oblasťou je mimoriadne vysoký počet medzinárodných misií, ktoré naša krajina v uplynulých rokoch transparentne absolvovala.
Umelá inteligencia aj extrémy počasia
Svetová jadrová energetika sa však musí pripraviť na úplne nové typy hrozieb. Na aprílovom zasadnutí vo Viedni sa zmluvné strany dohodli na nových témach, ktoré budú musieť jednotlivé štáty povinne vyhodnocovať vo svojich národných správach v roku 2028.
K tradičným témam, akými sú ľudské zdroje, havarijná pripravenosť či zabezpečenie spoľahlivých dodávateľských reťazcov, pribudnú aj moderné fenomény. Jadrové dozory budú musieť komplexne posudzovať odolnosť elektrární voči extrémnym výkyvom počasia spôsobeným zmenou klímy, ale aj potenciálny vplyv čoraz využívanejšej umelej inteligencie na bezpečný chod atómových zariadení.