Slovenská akadémia vied (SAV) si zabezpečila kľúčové financovanie pre chod svojich najvýkonnejších výpočtových systémov. Vláda odklepla milióny eur na prevádzku národných superpočítačov Devana a Perun, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj domáceho výskumu a inovácií. Peniaze pokryjú najmä obrovské účty za energie, neustále chladenie či platy špičkových IT expertov.
Čo je dôležité
- Finančná injekcia: SAV získa tento rok 1,7 milióna eur, pričom v ďalších dvoch rokoch suma ešte porastie.
- Superpočítače: Dotácia štátu je určená na prevádzku dvoch národných systémov – staršieho s názvom Devana a nového s názvom Perun.
- Zdroj peňazí: Presun prostriedkov schválila vláda z rozpočtu Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
- Účel dotácie: Kým samotný hardvér zaplatil plán obnovy, nové milióny pokryjú každodennú prevádzku, energie a potrebný personál.
Milióny na energie a expertov
Vláda na svojom stredajšom rokovaní rozhodla o významnej podpore pre domácu vedu. Slovenská akadémia vied (SAV) získa potrebné financie na udržanie v chode svojej najmodernejšej techniky. Peniaze štátu poputujú na prevádzku a chod dvoch národných superpočítačov, ktoré nesú mená Devana a Perun.
Schválený model financovania počíta s postupným nárastom vyčlenených prostriedkov. Už v tomto roku dostane akadémia sumu 1,7 milióna eur. V roku 2027 by sa mala podpora zvýšiť na 1,9 milióna eur a o rok neskôr, v roku 2028, dosiahne dotácia úroveň rovných dvoch miliónov eur. Presun týchto finančných prostriedkov z rozpočtu Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) odobrila v stredu samotná vláda.
Ochrana obrovskej investície
Moderná výpočtová technika si vyžaduje nielen vysoké vstupné investície pri samotnom nákupe, ale aj obrovské sumy na svoj každodenný chod. Ako vysvetľujú predkladatelia, samotné obstaranie hardvéru pre najnovší superpočítač Perun bolo plne pokryté zo zdrojov z európskeho plánu obnovy. Tieto európske peniaze však slúžili výhradne na jednorazové investičné náklady.
Aktuálne schválené štátne prostriedky tak musia pokryť to, čo plán obnovy zafinancovať nemohol – reálnu prevádzku. Ide predovšetkým o obrovské výdavky na elektrickú energiu, neustále chladenie mimoriadne výkonných systémov, drahé softvérové licenčné poplatky a v neposlednom rade o mzdy nevyhnutného expertného personálu, ktorý sa o stroje stará.
„Stabilné a systematické financovanie prevádzky národnej superpočítačovej infraštruktúry na pôde SAV, reprezentovanej systémami Devana a novým superpočítačom Perun, predstavuje podstatný krok pre ochranu a udržateľnosť verejných investícií a rozvoj výskumného inovačného ekosystému.“
vysvetlil Úrad podpredsedu vlády SR (ÚPPV) vo svojom vládnom materiáli.