Leto v predstavách mnohých znamená neustále dobrodružstvá a dokonalé zážitky. Pre mnohých mladých ľudí však toto obdobie prináša skôr pocity osamelosti, stratu školského kolektívu a obrovský tlak z ilúzie bezchybných prázdnin na sociálnych sieťach. Odborníci preto upozorňujú, že leto nemusí byť dokonalé a pre duševnú pohodu je dôležitý najmä návrat k obyčajným radostiam.
Čo je dôležité
- Mýtus dokonalého leta: Predstava, že prázdniny musia byť plné nezabudnuteľných zážitkov, vytvára na mladých ľudí zbytočný tlak.
- Pasca sociálnych sietí: Porovnávanie sa s vyumelkovanými fotografiami rovesníkov na internete často prehlbuje pocity úzkosti a osamelosti.
- Základné potreby: Duševnej pohode najviac pomáhajú úplne obyčajné veci, ako je dobrý spánok, pohyb, pitný režim a kontakt s blízkymi.
- Vyhľadanie pomoci: Ak sa objaví smútok, netreba naň zostať sám. Niekedy stačí jednoduchá veta a rozhovor s niekým, komu dôverujeme.
Keď sociálne siete kradnú energiu
Okolo letných prázdnin sa rok čo rok vytvára priam kult dokonalosti. Mladí ľudia majú často pocit, že ak práve necestujú, nezažívajú bláznivé dobrodružstvá a netrávia každý deň s priateľmi, ich leto za nič nestojí. Psychologička Veronika Čuláková Tóthová z občianskeho združenia IPčko však upozorňuje, že realita býva často odlišná a náročnejšia.
Mnoho mladých ľudí sa počas prázdnin cíti osamelo, chýba im denný kontakt so školským kolektívom, kým ich kamaráti sú odcestovaní na dovolenkách. Tento stav ešte zhoršujú sociálne siete, ktoré ponúkajú len prísne vyselektovaný a zidealizovaný výsek reality. Odborníčka preto radí, že ak internetové prostredie človeku energiu skôr berie, než dáva, je mimoriadne oslobodzujúce dopriať si od neho na chvíľu odstup.
Návrat k obyčajným radostiam
Recept na spokojné letné dni pritom podľa psychológov netreba hľadať v drahých zážitkoch či na dokonalých fotografiách. Kľúčom k duševnej pohode sú často tie najobyčajnejšie veci a návrat k základným ľudským potrebám.
„Pomáha byť v kontakte s ľuďmi, pri ktorých sa cítime bezpečne, hýbať sa spôsobom, ktorý robí radosť, dopriať si kvalitný spánok, dostatok vody a oddych. Skúsiť niečo nové alebo sa vrátiť k tomu, na čo počas školského roka nebol čas. A hlavne robiť veci preto, lebo nás tešia, nie preto, aby dobre vyzerali na fotografii alebo na sociálnych sieťach.“
vysvetľuje Čuláková Tóthová. Pripomína zároveň, že každý človek prežíva prázdniny odlišne a neexistuje jeden univerzálny či „správny“ spôsob, ako ich stráviť.
Nebojte sa požiadať o pomoc
Napriek akejkoľvek snahe sa však môže stať, že sa počas letných mesiacov objaví smútok, úzkosť, ťaživá osamelosť alebo jednoducho pocit, že je toho na jedného človeka priveľa. Odborníci z IPčka prízvukujú, že v takýchto chvíľach je najdôležitejšie nezostať so svojimi pocitmi osamote.
Prvým, no zásadným krokom, ktorý môže priniesť obrovskú úľavu, je úprimný rozhovor s rodičom, blízkym človekom alebo priamo s odborníkom. Prosba o pomoc si nevyžaduje zložité formulácie a nemusí sa začínať veľkými slovami.
„Niekedy stačí povedať: Necítim sa dobre. Potrebujem, aby tu niekto bol so mnou.“
uzatvára psychologička a dodáva, že priznať si zlé pocity aj uprostred slnečného leta je úplne normálne a ľudské.