Slovensko sa od stredy oficiálne ujíma predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4). Vláda pod vedením Roberta Fica predstavila ambiciózne plány, ktoré zahŕňajú tlak na zníženie cien energií v Európskej únii, spoločný postup pri európskom rozpočte či posilnenie bezpečnosti hraníc. Slovenská diplomacia chce oživiť formát V4+ a ukázať partnerom v Bruseli, že hlas strednej Európy nemožno ignorovať.
Čo je dôležité
- Nové predsedníctvo: Slovenské líderstvo vo V4 štartuje 1. júla 2026 a potrvá presne jeden rok.
- Hlavné priority: Dôraz sa bude klásť na konkurencieschopnosť EÚ, obranu a boj proti nelegálnej migrácii.
- Znižovanie cien: Vláda chce na európskej úrovni rázne presadzovať kroky na zníženie cien elektrickej energie.
- Nový formát V4+: Na summity zoskupenia budú pravidelne pozývaní hostia z iných európskych štátov, napríklad z Írska.
Fico chce tlačiť na lacnejšiu elektrinu a bezpečnosť
Kormidlo v stredoeurópskom regióne preberá Slovenská republika. Počas nasledujúceho roka bude udávať tón v zoskupení, ktoré zastupuje takmer 65 miliónov obyvateľov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) zadefinoval jasné mantinely, v ktorých sa chce slovenská diplomacia pohybovať. Kľúčovou agendou bude posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie, spoločné pozície pri tvorbe nového európskeho rozpočtu a politika rozširovania EÚ, pri ktorej premiér apeluje na spravodlivý a férový prístup.
Z hľadiska praktickej sektorovej spolupráce sa Slovensko zameria na obranu a podporu obranného priemyslu. Výraznou témou zostáva boj proti nelegálnej migrácii a ochrana vonkajších schengenských hraníc. Na európskych fórach chce Fico presadzovať najmä nutnosť znížiť ceny elektrickej energie, čo považuje za kľúčové pre európsky priemysel aj bežných občanov.
Súčasťou slovenského plánu je aj inovácia zaužívaných stretnutí. Vláda plánuje prizvať na summity vždy jednu hosťovskú krajinu, čím vznikne posilnený formát V4+. Prvé takéto strategické stretnutie by sa mohlo uskutočniť s Írskom, ktoré bude v danom čase predsedať Rade Európskej únie.
Blanár a Raši: Sme živí a chceme ťahať za jeden povraz
Predstavitelia koalície odmietajú hlasy, ktoré v poslednom období spochybňovali opodstatnenosť Vyšehradskej skupiny (V4). Šéf parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zdôraznil potrebu jednoty. Ak budú štáty V4 nastoľovať témy so spoločnými postojmi, veľkí hráči v Európe ich nebudú môcť ignorovať.
„Vieme presadiť to, čo pomôže našim krajinám, ale vieme byť účastní aj na všetkých veľkých projektoch.“
poznamenal Raši a ako jeden z dôležitých spoločných projektov do budúcnosti označil obnovu vojnou zničenej Ukrajiny. V podobnom duchu sa vyjadril aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý verí v renesanciu tohto regionálneho zoskupenia.
„Vyšehradská štvorka je živá a pod vedením Slovenska pripravená byť silnejším hlasom nášho regiónu, obyvateľov a národno-štátnych záujmov, v ktorých máme rovnaké postoje a potreby.“
zhodnotil Blanár.
Oslavy na hrade a historické pozadie
Začiatok ročného slovenského líderstva oficiálne odštartuje v stredu slávnostným koncertom na Bratislavskom hrade za účasti troch najvyšších ústavných činiteľov. Slovensko preberá rotujúce predsedníctvo od Maďarska a koncom júna 2027 ho odovzdá Českej republike.
Samotná Vyšehradská skupina je neformálnym zoskupením Slovenska, Česka, Maďarska a Poľskej republiky. Jej základy položili prezidenti vtedajších štátov ešte 15. februára 1991 v maďarskom meste Vyšehrad. Aliancia historicky stavia na geografickej blízkosti a dlhodobo budovaných vzťahoch v oblastiach kultúry, politiky či hospodárstva.