Po vlne extrémnych horúčav zasiahli susedné Česko mimoriadne silné búrky s ničivými následkami. Dráma sa odohrala v detskom tábore pri meste Jindřichův Hradec, kde do areálu udrel blesk. Záchranári museli po zásahu hospitalizovať päť detí a jedného dospelého muža, pre ktorého letel záchranársky vrtuľník.
Čo je dôležité
- Zásah bleskom: V detskom tábore udrel blesk, zranilo sa celkovo šesť osôb.
- Záchranná akcia: Na mieste zasahovalo päť posádok záchranárov aj vrtuľník.
- Hospitalizácia: Päť detí previezli do lokálnej nemocnice, ťažšie zraneného muža transportovali letecky.
- Extrémy počasia: Juh Moravy zasiahli ničivé búrky s krúpami s veľkosťou až päť centimetrov.
Dráma v detskom tábore
Susedné Česko sa po dňoch extrémnych teplôt pasuje s ničivými prejavmi počasia. Utorkový večer priniesol silné búrky, ktoré sa na viacerých miestach zmenili na boj o zdravie. Najdramatickejšia situácia sa odohrala v letnom detskom tábore neďaleko mesta Jindřichův Hradec.
Priamo do areálu tábora udrel blesk, ktorý si vyžiadal okamžitý zásah záchranných zložiek. K zraneným vyrazilo celkovo päť zdravotníckych posádok, aby situáciu dostali rýchlo pod kontrolu.
Transport vrtuľníkom a zranené deti
Následky úderu blesku pocítilo celkovo šesť osôb. Najhoršie dopadol muž v strednom veku, ktorý po zásahu upadol nakrátko do bezvedomia. Jeho stav si vyžiadal okamžitý letecký transport, pričom záchranársky vrtuľník ho previezol priamo na urgentný príjem do nemocnice v meste České Budějovice.
Okrem dospelého muža museli záchranári ošetriť aj päť detí. Tie boli prevezené na hospitalizáciu a ďalšie pozorovanie do spádovej nemocnice v Jindřichovom Hradci.
Obrovské krúpy a popadané stromy
Zásah bleskom nebol jediným problémom, ktorý utorkové búrky v krajine spôsobili. Extrémne počasie udrelo plnou silou najmä na juhu Moravy. V okolí mesta Blansko hlásili obyvatelia padanie obrovských krúp, ktoré dosahovali priemer až päť centimetrov.
Plné ruky práce mali aj hasiči vo viacerých regiónoch. Ich zásahy sa sústredili predovšetkým na odstraňovanie popadaných stromov z ciest a odčerpávanie vody zo zaplavených pivníc a verejných priestranstiev.