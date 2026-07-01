Americká spoločnosť Anthropic hlási dôležitý prelom. Po týždňoch núteného blokovania opäť sprístupní svoje najpokročilejšie modely umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5. Reaguje tak na rozhodnutie americkej vlády, ktorá zrušila prísne exportné obmedzenia. Tie boli pôvodne zavedené z obáv o národnú bezpečnosť a pre možné zneužitie špičkových technológií na kybernetické útoky.
Čo je dôležité
- Koniec obmedzení: Firma obnovuje prístup k svojim elitným AI modelom Fable 5 a Mythos 5.
- Zásah vlády: Americké úrady zrušili pôvodný zákaz exportu, ktorý trval od polovice júna.
- Kybernetická hrozba: Blokáda vznikla z obáv, že umelá inteligencia odhaľujúca zraniteľnosti by mohla slúžiť ako zbraň.
- Odstránenie rizík: Spoločnosť úspešne spolupracovala s vládou na nastavení bezpečnostných mantinelov.
Zelená pre pokročilé modely
Technologický gigant Anthropic získal späť kontrolu nad distribúciou svojich kľúčových produktov. Spoločnosť potvrdila, že postupne obnovuje prístup používateľov k modelom umelej inteligencie, ktoré sama označuje za absolútnu špičku v odvetví.
„Dostali sme oznámenie, že Ministerstvo obchodu zrušilo vývozné obmedzenia týkajúce sa modelov Claude Fable 5 a Mythos 5. Prístup začneme obnovovať už zajtra.“
oznámila spoločnosť verejnosti. Definitívne sa tak končí obdobie neistoty, ktoré odštartovalo 12. júna, keď Anthropic musel pre vládne nariadenie zablokovať prístup k svojim nedávno predstaveným novinkám.
Dvojsečná zbraň v kyberpriestore
Za drastickým krokom americkej administratívy stáli vážne obavy o národnú bezpečnosť. Pozornosť úradov pútal najmä model Mythos 5, ktorý disponuje mimoriadne silnými schopnosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Umelá inteligencia tohto kalibru dokáže bleskovo odhaľovať hlboké softvérové zraniteľnosti, pričom niektoré z nich mohli v systémoch zostať neobjavené celé desaťročia. Hoci túto unikátnu schopnosť doteraz využívali predovšetkým americké úrady a vybrané bezpečnostné firmy na ochranu vlastných sietí, existovalo obrovské riziko zneužitia. V rukách hackerov alebo nepriateľských štátov by sa takáto technológia mohla premeniť na zničujúcu kybernetickú zbraň.
Úspešná spolupráca s úradmi
Rozuzlenie situácie priniesla až úzka spolupráca medzi technologickou firmou a štátnym aparátom. Americký minister obchodu Howard Lutnick v oficiálnom liste adresovanom spoločnosti Anthropic potvrdil, že firma konštruktívne spolupracovala s americkou vládou na odstránení všetkých identifikovaných rizík spojených s jej AI modelmi. Vďaka zavedeniu potrebných bezpečnostných záruk tak už voľnej distribúcii špičkovej technológie nič nebráni.