Francúzsky prezident Emmanuel Macron bije na poplach pred silnejúcimi hlasmi, ktoré volajú po návrate trestu smrti. Na svetovom kongrese v Paríži vyjadril zdesenie nad prudkým nárastom popráv vo svete a vyzval na globálny boj za ľudskú dôstojnosť. Štatistiky sú neúprosné – v súčasnosti čakajú na popravu desaťtisíce väzňov a výnimkou v uplatňovaní hrdelného trestu nie je ani európsky kontinent.
Čo je dôležité
- Varovanie prezidenta: Emmanuel Macron rázne odmieta oživovanie debát o znovuzavedení najvyššieho trestu v spoločnosti.
- Alarmujúce čísla: Minulý rok bolo v 17 krajinách popravených 2 707 osôb, čo je najviac od roku 1981.
- Čakanie na smrť: V celách smrti sa celosvetovo nachádza viac ako 25-tisíc odsúdených.
- Výzva pre Európu: Rada Európy apeluje na Bielorusko, ktoré ako posledná európska krajina stále uplatňuje hrdelný trest.
Hrozba návratu k radikálnym riešeniam
Téma najprísnejšieho trestu opäť rezonuje vo verejnom priestore. Emmanuel Macron vystúpil s ráznym prejavom počas 9. svetového kongresu proti trestu smrti, ktorý sa uskutočnil vo francúzskej metropole, v Paríži. Zúčastnených štátnikov a aktivistov vystríhal pred vedením debát, ktoré by akýmkoľvek spôsobom legitimizovali návrat štátom posvätených popráv.
Podľa francúzskeho lídra je v súčasnosti kľúčové budovať v spoločnosti silný odpor voči takýmto radikálnym myšlienkam. Upozornil, že v obdobiach kríz a neistoty majú ľudia tendenciu uchyľovať sa k zdanlivo jednoduchým a definitívnym riešeniam.
„Dnes mnohí ľudia v našej spoločnosti opäť veria, že trest smrti je riešením, vzhľadom na zmätok spôsobený vyjadreniami a odlišnými zásadami.“
vyhlásil Macron na margo meniacich sa nálad v spoločnosti.
Rekordný počet popráv a boj za dôstojnosť
Boj proti trestu smrti označil prezident za fundamentálny boj pre zachovanie ľudskej dôstojnosti. Paradoxom dnešnej doby podľa neho je, že hoci z globálneho hľadiska svet nikdy nebol tak blízko k plošnému zrušeniu tohto trestu, v štátoch, ktoré ho naďalej uplatňujú, sa popravuje najviac za posledné desaťročia.
Štatistiky sú mimoriadne varovné. V priebehu minulého roka popravili vo svete najviac ľudí od roku 1981. V len 17 krajinách úrady usmrtili 2 707 osôb, pričom v celách smrti momentálne čaká na svoj osud ďalších viac ako 25 000 odsúdených.
„V konečnom dôsledku nie je možné posunúť dopredu vec celosvetového zrušenia trestu smrti bez nevyhnutnej mobilizácie občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a ochrancov ľudských práv, ktorí sú hnacou silou hnutia za zrušenie trestu smrti.“
dodal prezident Francúzska.
Posledná bašta v Európe
Kongres sa nevenoval len situácii v zámorí či v ázijských krajinách. Na problém priamo na európskom kontinente poukázal generálny tajomník Rady Európy Alain Berset. Vo svojom vystúpení vyzval na okamžité zrušenie trestu smrti v Bielorusku, ktoré zostáva poslednou a jedinou európskou krajinou, kde je tento trest nielen legálny, ale aj reálne vykonávaný.