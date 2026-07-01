Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová odcestovala do Ankary na dôležité rokovania s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Témou stretnutia, ktoré sa koná len týždeň pred summitom NATO v Turecku, bolo posilnenie vzájomných vzťahov, bezpečnosť i vojna na Ukrajine. Návšteva však vyvolala aj vlnu kritiky zo strany ľudskoprávnych organizácií, ktoré poukazujú na hromadné zatýkanie a obmedzovanie slobody prejavu v krajine.
Čo je dôležité
- Kľúčové stretnutie: Kaja Kallasová rokovala s Erdoganom o bezpečnosti, migrácii a energetike.
- Príprava na summit: Návšteva sa uskutočnila tesne pred summitom lídrov NATO, ktorý Turecko hostí 7. a 8. júla.
- Kritika aktivistov: Amnesty International odsúdila návštevu pre rozsiahle zatýkanie a zákaz demonštrácií v Ankare.
- Zmrazené členstvo: Prístupové rokovania Turecka s EÚ sú od roku 2018 na mŕtvom bode pre porušovanie ľudských práv.
Bezpečnosť a ochrana východného krídla
Vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom sú dlhodobo zložité, no z hľadiska geopolitiky zostáva Ankara pre Brusel nepostrádateľným partnerom. Potvrdila to aj utorková návšteva šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej, ktorú sprevádzal komisár pre vnútorné veci Magnus Brunner a komisárka pre rozširovanie Marta Kosová.
Hlavným bodom programu bolo stretnutie s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Diskusia sa sústredila na dôležitosť dobrých susedských vzťahov, vojnu na Ukrajine, prebiehajúce konflikty na Blízkom východe a spoločné prípravy na blížiaci sa summit Severoatlantickej aliancie.
„Turecko je kľúčovým partnerom v oblasti bezpečnosti, migrácie a energetiky, ako aj kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ. Významne prispieva k ochrane východného krídla Aliancie.“
uviedla po rokovaniach Kallasová.
Ľudské práva ustupujú geopolitike
Zatiaľ čo diplomati hovoria o posilňovaní partnerstva, ľudskoprávne organizácie bijú na poplach. V období pred summitom NATO, ktorý sa uskutoční v Turecku, došlo v hlavnom meste k sérii zatýkaní a platí tam rozsiahly zákaz demonštrácií.
Organizácia Amnesty International v tejto súvislosti ostro kritizovala načasovanie návštevy európskych predstaviteľov. Poukazuje na to, že stretnutia na najvyššej úrovni sa dejú v čase, keď turecké úrady tvrdo obmedzujú slobodu prejavu a tlače.
„Ekonomické partnerstvá, v rámci ktorých sa obetujú ľudské práva, nemôžu byť riešením geopolitických problémov našej doby.“
odkázala európskym lídrom turecká pobočka Amnesty International s výzvou na okamžité prepustenie zadržaných osôb.
Téma dodržiavania demokratických princípov je dlhodobou prekážkou aj v integračných ambíciách Ankary. Hoci je Turecko kandidátskou krajinou už od roku 1999, prístupové rokovania s EÚ sú od roku 2018 definitívne zmrazené, a to predovšetkým pre vážne nedostatky v oblasti právneho štátu.