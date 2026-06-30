Mesiace trvajúce rokovania medzi Havanou a Washingtonom uviazli na mŕtvom bode. Spojené štáty podľa kubánskej vlády stupňujú sankčný tlak s jasným cieľom – dosiahnuť zmenu politického režimu na ostrove. Kým Kuba akékoľvek ústupky vo svojom systéme odmieta a hľadá zastanie v OSN, najväčšiu daň za diplomatickú vojnu platia bežní obyvatelia, ktorí čelia akútnemu nedostatku základných životných potrieb.
Čo je dôležité
- Uviaznutý dialóg: Rokovania medzi kubánskou a americkou vládou nepriniesli žiaden progres, hoci Havana deklaruje otvorenosť.
- Tlak na zmenu režimu: Americký prezident otvorene hovorí o snahe zmeniť kubánske vedenie, pričom ako vzor slúži zvrhnutie venezuelského lídra.
- Odmietnutie ústupkov: Kubánska vláda trvá na tom, že jej politický model nie je predmetom diskusie a pred zásahom sa bude brániť aj vojensky.
- Výzva pre OSN: Kuba žiada, aby sa americkými sankciami a stupňujúcou sa agresiou zaoberalo Valné zhromaždenie OSN hneď začiatkom júla.
Sankcie a inšpirácia z Venezuely
Nádej na zlepšenie vzťahov medzi Kubou a Spojenými štátmi sa vzďaľuje. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez oficiálne potvrdil, že dlhodobé diplomatické úsilie neprináša želané ovocie. Naopak, Washington v posledných mesiacoch výrazne zvýšil tlak na ostrovný štát prostredníctvom tvrdej energetickej blokády a série nových sankcií. Tieto kroky ešte viac prehĺbili rozsiahlu hospodársku krízu, v ktorej sa krajina nachádza.
Americký prezident Donald Trump sa netají tým, že konečným cieľom Bieleho domu je zmena vo vedení karibskej krajiny. Ako možný vzorec postupu Spojené štáty uvádzajú nedávne udalosti vo Venezuele, kde Washington prispel k zvrhnutiu tamojšieho exprezidenta Nicolása Madura.
„Rokovania medzi kubánskou a americkou vládou nevykazujú žiadny pokrok. Kuba však bude napriek tomu všetkému naďalej otvorená dialógu.“
vyhlásil na tlačovej konferencii šéf kubánskej diplomacie Rodríguez.
Havana sa nevzdá, žiada zásah OSN
Hoci vláda v Havane začiatkom tohto mesiaca ustúpila tlaku ekonomickej reality a presadila sériu významných hospodárskych reforiem, v politickej rovine odmieta akékoľvek kompromisy. Vedenie štátu rázne zdôraznilo, že socialistický politický model nie je a ani nebude predmetom medzinárodnej diskusie. Kuba zároveň varovala, že v prípade akejkoľvek vonkajšej invázie je pripravená brániť sa všetkými dostupnými vojenskými prostriedkami.
Minister Rodríguez v tejto súvislosti uviedol, že si nerobí absolútne žiadne ilúzie o skutočných cieľoch USA. Kubánska diplomacia preto prechádza do ofenzívy na medzinárodnom poli a oficiálne požiadala, aby sa drvivými sankciami zaoberalo Valné zhromaždenie OSN na svojom zasadnutí 7. júla.
„Je to naliehavé, pretože mnohostranná agresia vlády USA voči Kube už prebieha a zintenzívňuje sa.“
upozornil medzinárodné spoločenstvo Rodríguez.
Kríza drví bežných obyvateľov
Kým politici v Havane a vo Washingtone zvádzajú geopolitický boj, reálne následky politického napätia dopadajú v prvom rade na bežných Kubáncov. Energetická blokáda a nedostatok paliva spôsobujú kolaps základnej infraštruktúry.
Obyvatelia ostrova musia denne znášať opakované a dlhodobé výpadky elektrickej energie, ktoré paralyzujú verejnú aj nákladnú dopravu. K tomu sa pridáva katastrofálny nedostatok základných tovarov – v krajine chýbajú nielen potraviny a pitná voda, ale aj životne dôležité lieky.