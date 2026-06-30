Ničivé zemetrasenie vo Venezuele si vyžiadalo už takmer dvetisíc ľudských životov. Po dvoch extrémne silných otrasoch hlásia tamojšie úrady vyše desaťtisíc zranených a obrovské materiálne škody. Do medzinárodnej záchrannej operácie v zničených oblastiach sa zapojil aj slovenský tím so špeciálne cvičenými psami, no nádej na nájdenie preživších pod troskami každou hodinou dramaticky klesá.
Čo je dôležité
- Tragická bilancia: Počet obetí stúpol na 1 943, zranených je viac ako 10 500 ľudí.
- Sila otrasov: Krajinu v noci zasiahli dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5.
- Epicentrum skazy: Najväčšie škody hlási severný štát La Guaira a pobrežná oblasť pri hlavnom meste, zrútilo sa 189 budov.
- Slovenská pomoc: Na mieste zasahujú slovenskí hasiči a horskí záchranári so psami, živých zatiaľ nenašli.
Dva zdrvujúce otrasy v noci
Juhoamerická krajina sa spamätáva z jednej z najväčších prírodných katastrof za posledné roky. Predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez v utorok potvrdil, že počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele tragicky stúpol už na 1 943. Situácia v nemocniciach je kritická, keďže počet zranených sa takmer zdvojnásobil a prekročil hranicu 10 571 osôb. Z trosiek sa doteraz podarilo zachrániť 6 461 ľudí.
Skazu priniesli dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré udreli nečakane v noci na štvrtok. Najdevastujúcejšie následky hlási severný štát La Guaira a celá pobrežná oblasť ležiaca severne od hlavného mesta Caracas. Podľa oficiálnych údajov sa v postihnutých lokalitách úplne zrútilo 189 budov, pod ktorými zostali uväznené stovky obyvateľov.
Slováci hľadajú preživších, čas beží
Do Venezuely okamžite začali prúdiť záchranári z rôznych častí sveta. Svoju solidaritu a odbornosť preukázalo aj Slovensko. Do zničenej juhoamerickej krajiny odletel v nedeľu ráno špeciálny záchranný tím.
Slovenskú misiu tvorí 15 skúsených príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), piati členovia Horskej záchrannej služby (HZS) a štyri špeciálne vycvičené pátracie psy, ktoré sú pri podobných katastrofách kľúčové na lokalizáciu osôb zavalených pod betónovými panelmi. Práca v ruinách je však mimoriadne náročná a vyčerpávajúca.
„Nášmu vyslanému tímu sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych preživších.“
informoval verejnosť Hasičský a záchranný zbor vo svojej utorkovej správe o priebehu záchranných prác. S pribúdajúcimi dňami sa šance na objavenie živých ľudí pod troskami rapídne znižujú a záchranné práce sa postupne menia na odpratávanie sutín a hľadanie tiel obetí.