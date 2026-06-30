Extrémne horúčavy na Slovensku naberajú na obrátkach a prepisujú históriu. Po tom, čo len v pondelok padol dlhoročný absolútny teplotný rekord, utorok priniesol ešte šokujúcejšie čísla. V obci Kamenica nad Hronom sa ortuť teplomera vyšplhala na neuveriteľných 41,3 stupňa Celzia, čo z nej robí aktuálne najteplejšie miesto v histórii našich meraní.
Čo je dôležité
- Nové historické maximum: V obci Kamenica nad Hronom namerali v utorok 41,3 stupňa Celzia.
- Prekonaný pondelok: Hodnota pokorila včerajší absolútny rekord z Turne nad Bodvou, kde bolo presne 41 stupňov Celzia.
- Potreba overenia: Údaj zo zrážkomernej stanice má zatiaľ operatívny charakter a meteorológovia ho budú v najbližších dňoch ešte overovať.
- Pád starých limitov: Slovensko v týchto dňoch definitívne prekonalo aj dlhoročné historické maximum z júla 2007 (40,3 stupňa Celzia v Hurbanove).
Peklo na juhu Slovenska
Slovensko zažíva bezprecedentnú vlnu horúčav, počas ktorej padá jeden rekord za druhým. V utorok sa epicentrom extrémneho tepla stala Kamenica nad Hronom, ležiaca v okrese Nové Zámky. Automatická zrážkomerná stanica v tejto obci v Nitrianskom kraji zaznamenala šokujúcu hodnotu 41,3 stupňa Celzia.
Ide o bezkonkurenčne najvyššiu teplotu, aká bola kedy na našom území oficiálnymi prístrojmi nameraná. Hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár potvrdil, že nový zápis do historických tabuliek je veľmi reálny, no vyžaduje si ešte štandardný odborný postup.
„Údaj je zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ho budeme overovať.“
spresnil Garčár.
Dva dni, dva absolútne rekordy
Súčasná vlna extrémnych teplôt má mimoriadne intenzívny charakter. Kým takmer dve desaťročia platil za najhorúcejší deň v histórii meraní júl 2007 s teplotou 40,3 stupňa Celzia v Hurbanove, prebiehajúci týždeň tento mýtus definitívne zboril.
Už v pondelok padla magická hranica, keď meteorológovia v Turni nad Bodvou zaznamenali rovných 41 stupňov Celzia. Ani toto číslo však v pozícii absolútneho národného rekordu nevydržalo dlhšie ako 24 hodín a bolo prekonané utorkovou hodnotou z Kamenice nad Hronom. Ak sa utorkové meranie definitívne potvrdí, Slovensko sa zapíše na mapu krajín, kde teploty začínajú bežne prekračovať extrémne hodnoty typické skôr pre stredomorské a južnejšie oblasti.