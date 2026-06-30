Najvyšší súd Spojených štátov amerických uštedril prezidentovi Donaldovi Trumpovi tvrdú ranu. S pomerom hlasov šesť k trom definitívne zablokoval jeho kontroverzný pokus o zrušenie automatického udeľovania občianstva deťom imigrantov narodeným na americkej pôde. Ústavní sudcovia sa rázne postavili na stranu historického pravidla, no šéf Bieleho domu sľubuje, že boj nevzdáva a zmenu chce presadiť inou cestou.
Čo je dôležité
- Rozhodnutie súdu: Najvyšší súd zamietol Trumpov výnos, ktorý chcel zrušiť občianstvo pre deti cudzincov narodené v USA.
- Ochrana ústavou: Zákaz sa opiera o 14. dodatok ústavy, ktorý garantuje občianstvo všetkým osobám narodeným v krajine.
- Dopady výnosu: Ak by nariadenie prešlo, deťom bez legálneho pobytu rodičov by hrozila deportácia a strata základných práv.
- Trumpova reakcia: Rozhodnutie považuje za zlé a pravidlo automatického občianstva chce zmeniť prostredníctvom legislatívy v Kongrese.
Ústava a hrozba hromadných deportácií
Pokus obmedziť takzvané právo pôdy (ius soli) narazil na najvyššiu justičnú prekážku. Najvyšší súd Spojených štátov potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktoré zablokovalo sporný výnos Donalda Trumpa z januára 2025. Ústavní sudcovia sa v pomere hlasov šesť k trom zhodli, že prezidentovo nariadenie je v priamom rozpore so štrnástym dodatkom americkej ústavy.
„Všetky osoby narodené alebo naturalizované v Spojených štátoch a podliehajúce ich jurisdikcii sú občanmi Spojených štátov a štátu, v ktorom majú bydlisko.“
uvádza sa v jednoznačnom stanovisku súdu. Ak by Trumpov výnos zostal v platnosti, znamenal by radikálnu zmenu pre milióny ľudí. Cieľom nariadenia bolo dosiahnuť, aby všetky deti narodené po 19. februári 2025, ktorých rodičia nie sú občanmi alebo osobami so zákonným trvalým pobytom v USA, prišli o svoje automatické práva.
V praxi by to znamenalo, že by podliehali procesu deportácie. Okrem toho by im bol odopretý prístup k sociálnemu zabezpečeniu, rôznym štátnym dávkam a v dospelosti by stratili možnosť legálne pracovať na americkom trhu.
Trump sľubuje zmenu cez Kongres
Americký prezident neskrýval po verdikte svoje sklamanie. Na sociálnej sieti označil rozhodnutie súdu za „zlé“ pre Spojené štáty, pričom súčasný systém dlhodobo kritizuje ako mimoriadne nákladný a nespravodlivý voči daňovým poplatníkom.
„Môžeme to ľahko vyriešiť prostredníctvom legislatívy v Kongrese, s podporou prezidenta, čo sa v priebehu tohto procesu už potvrdilo. Nie je potrebný žiaden zdĺhavý a neohrabaný ústavný dodatok.“
odkázal svojim priaznivcom Donald Trump, čím naznačil ďalší postup svojej administratívy v boji proti nelegálnej migrácii.
Nadobúdanie občianstva na princípe ius soli, podľa ktorého sa občanom automaticky stáva každý človek narodený na území danej krajiny, nie je vo svete ojedinelé. Spolu so Spojenými štátmi ho uplatňuje približne 30 ďalších štátov sveta, vrátane susednej Kanady alebo Mexika. Výnimky z tohto pravidla v USA sú historicky veľmi prísne vymedzené. Upravuje ich precedens Najvyššieho súdu z roku 1898, na základe ktorého na automatické americké občianstvo nemajú nárok napríklad deti zahraničných diplomatov pôsobiacich v krajine.