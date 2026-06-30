Štát chystá prísnejšie pravidlá pre deti na internete. Ministerstvo investícií predstavilo návrh zákona, ktorý zavádza 15-ročnú vekovú hranicu pre prístup k rizikovým digitálnym službám. Hoci má iniciatíva chrániť maloletých pred nástrahami sociálnych sietí, online hier či umelej inteligencie, opozícia ju ostro kritizuje pre legislatívny chaos a nevyjasnené technické riešenia.
Čo je dôležité
- Veková hranica: Návrh zavádza technicky vymáhateľnú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým platformám.
- Digitálna stopa: Prvýkrát sa legislatívne upravuje právo maloletých na úplné vymazanie ich digitálnej stopy.
- Nové hrozby: Zákon pokrýva doteraz neriešené oblasti, ako sú detskí influenceri, umelá inteligencia či návykové mechanizmy v hrách.
- Chaos v koalícii: Opozícia upozorňuje na konflikt dvoch ministerstiev – kým rezort investícií žiada hranicu 15 rokov, rezort školstva hovorí o 16 rokoch.
Koniec rizikovým službám a právo na zabudnutie
Ochrana detí v digitálnom priestore dostáva konkrétne kontúry. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR poslalo do pripomienkového konania prelomový zákon. Jeho cieľom nie je technológie úplne zakázať, ale nastaviť mantinely primerané veku používateľov.
Kľúčovým bodom je zavedenie technicky vymáhateľnej vekovej hranice 15 rokov pre prístup k rizikovým službám. Vek by sa mal moderne overovať cez európsku peňaženku digitálnej identity (EUDI). Zákon sa navyše neviaže na konkrétne aplikácie, ale na samotné riziká. Zameriava sa na online hry s návykovými mechanizmami, komerčné zneužívanie dát, služby umelej inteligencie či fenomén detských influencerov.
Pravidlá tvorené priamo na školách
Predkladatelia zdôrazňujú, že zákon nevznikal od zeleného stola. Predchádzali mu desiatky rokovaní s odborníkmi, psychológmi, políciou aj samotnými školákmi. Vedúca oddelenia ochrany maloletých na MIRRI SR Soňa Hanzlovičová vysvetlila, že rezort zbieral dáta priamo medzi žiakmi v Bratislave, Košiciach aj v Prešove.
„Sami sa vyjadrili, že je rozdiel medzi dieťaťom, ktoré je už prvákom na strednej škole, a dieťaťom, ktoré je ôsmakom alebo deviatakom na základnej škole. Povedali, že predtým digitálne technológie používali oveľa viac, pretože si neuvedomovali riziká ani ich dosah na zdravie.“
Odborníci z praxe iniciatívu chvália. Riaditeľ základnej školy vo Varhaňovciach Rastislav Bruzda vníma návrh ako dôležitý krok, keďže digitálny svet zasahuje čoraz mladšie deti. Ministerstvo však upozorňuje, že tento zákon nerieši kyberšikanu, na ktorú bude v budúcnosti potrebná samostatná legislatíva.
Opozícia hovorí o chaose a dvoch návrhoch
Kým tvorcovia hovoria o modernej regulácii, opozícia bije na poplach. Bývalá ministerka Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) označila návrh za nepripravený, chaotický a bez technického ukotvenia. Obáva sa o ochranu citlivých údajov pri overovaní veku a varuje, že deti sa po zákaze jednoducho presunú na menej regulované alternatívne platformy.
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) poukazuje na ešte bizarnejší problém – legislatívny chaos priamo vo vnútri vlády. Kým minister investícií Samuel Migaľ tlačí na zákaz do 15 rokov, minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) paralelne pripravuje návrh s hranicou 16 rokov.
Podľa opozičných poslancov sa tak z dôležitej témy ochrany detí stali iba preteky ministrov, ktoré môžu vo finále zablokovať prijatie skutočne funkčných a predvídateľných pravidiel pre Slovensko.