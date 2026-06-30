Silná finančná injekcia z Bruselu. Ukrajina v utorok obdržala prvú časť z masívnej vojenskej pomoci od Európskej únie vo výške takmer štyri miliardy eur. Tieto prostriedky majú krajine brániacej sa ruskej agresii pomôcť pri nákupoch dronov a kľúčovej protivzdušnej obrany. Ide o úvodný balík z historickej 90-miliardovej európskej pôžičky, ktorá má okrem dodávok zbraní zachrániť ukrajinský štát pred bankrotom.
Čo je dôležité
- Prvá splátka: Ukrajina v utorok prijala úvodnú tranžu vojenskej pomoci vo výške 3,9 miliardy eur.
- Účel financií: Peniaze sú primárne určené na drony, muníciu, rakety a dôležité systémy protivzdušnej obrany.
- Rozdelenie pôžičky: Celková európska pomoc dosahuje 90 miliárd eur, z čoho 60 miliárd pôjde na obranu a 30 miliárd na chod štátu.
- Podpora z Bruselu: Predsedníčka Európskej komisie potvrdila, že Európa bude pri Kyjeve stáť až do dosiahnutia spravodlivého mieru.
Miliardy na drony a protivzdušnú obranu
Západní spojenci naďalej finančne držia napadnutú krajinu nad vodou. Ukrajina v utorok oficiálne prijala prvú veľkú tranžu vojenskej pomoci z Európskej únie, ktorá dosiahla úroveň 3,9 miliardy eur. Tieto prostriedky sú kriticky dôležité pre pokračovanie obrany proti ruskej invázii.
Ako uviedla Európska komisia (EK), uvoľnené financie sa okamžite pretavia do posilnenia obranyschopnosti na fronte. Pôvodne boli určené primárne na masívny nákup dronov, no ich reálne použitie sa rozšíri aj na nákup dôležitej delostreleckej munície, rakiet a strategických systémov protivzdušnej obrany, ktoré chránia ukrajinské mestá pred náletmi.
Obrovský balík a záchrana pred bankrotom
Utorková tranža je len zlomkom obrovského finančného mechanizmu, ktorý Brusel pripravil. Pôžička EÚ, ktorú úrady zriadili začiatkom tohto roka, počíta s celkovou sumou astronomických 90 miliárd eur. Mechanizmus je rozdelený na dve hlavné časti – 60 miliárd eur je vyčlenených priamo na vojenskú pomoc a zvyšných 30 miliárd eur má slúžiť ako rozpočtová podpora na bezproblémový chod štátu na roky 2026 a 2027.
Tento záchranný balík má tak nielen udržiavať armádu v bojaschopnom stave, ale zároveň zabrániť úplnému bankrotu Ukrajiny. Len z obranného balíka vo výške 60 miliárd sa má priamo v roku 2026 vyplatiť ukrajinskej strane až 28,3 miliardy eur. Už minulý týždeň pritom Kyjev prijal aj prvé prostriedky z civilnej časti, a to v hodnote 3,2 miliardy eur na rozpočtovú podporu.
Kritickú dôležitosť tohto balíka podčiarkla vo svojom vyhlásení aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, ktorá ubezpečila ukrajinský ľud o pretrvávajúcej európskej solidarite.
„Tieto investície pomôžu Ukrajine chrániť jej občanov a suverenitu a posilniť bezpečnosť Európy. Európa bude pevne stáť po boku Ukrajiny tak dlho, ako bude potrebné na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru.“
odkázala do Kyjeva šéfka exekutívy Európskej únie.