Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdo kritizuje šéfa rezortu financií Ladislava Kamenického. Podľa poslanca Mariána Viskupiča bol štátny rozpočet postavený na nerealistických číslach, čo najnovšie potvrdili aj analytici samotného ministerstva. Opozícia vyzýva vládu, aby pri príprave rozpočtu na rok 2027 prestala klamať, nestavala vzdušné zámky a začala skutočne šetriť namiesto ďalšieho zaťažovania občanov a podnikateľov.
Čo je dôležité
- Kritika rozpočtu: Opozícia tvrdí, že aktuálny rozpočet bol postavený na príliš optimistických a chybných predpokladoch.
- Výzva ministrovi: SaS žiada od Ladislava Kamenického realistický plán na rok 2027, ktorý prinesie úspory štátu, nie ďalšie dane.
- Zlyhanie konsolidácie: Napriek vyššiemu výberu daní výdavky štátu extrémne rastú a vláda podľa SaS neplní vlastné rozpočtové ciele.
- Prognóza rastu: Slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť pomalým tempom okolo 1,5 %, čo je však stále viac ako priemer eurozóny.
Vlastní analytici ho usvedčili z klamstva
Nová makroekonomická prognóza, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR, vyvolala ostrú reakciu opozície. Poslanec strany Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič na tlačovej konferencii vyhlásil, že už dve oficiálne daňové prognózy – februárová aj aktuálna júnová – jasne ukazujú nereálnosť rozpočtových plánov súčasnej vlády.
Analytici podľa neho pred celým Slovenskom usvedčili vlastného ministra z klamstva, keďže čísla dokazujú, že rozpočet bol od začiatku nadhodnotený.
„Realita je taká, že občania aj podnikatelia platia čoraz viac, ale ani tieto vyššie dane nestačia na to, aby si vláda splnila svoje vlastné rozpočtové plány.“
uviedol Viskupič a položil rečnícku otázku, na základe čoho vláda vôbec plánovala deficit, keď jej príjmy už po pár mesiacoch vyvrátili jej vlastné analytické útvary.
Vzdušné zámky a rekordné výdavky
Opozičný poslanec zdôraznil, že od ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) očakávajú pri príprave rozpočtu na rok 2027 radikálnu zmenu prístupu. Rozpočet musí znamenať v prvom rade šetrenie na strane štátu, a nie ožobračovanie obyvateľstva.
„Minister Kamenický si nemôže stavať vzdušné zámky a absurdné ciele, ktoré nikdy nedosiahneme, a to len preto, aby mohli rozdávať a kradnúť, ako je to typické pre túto koalíciu.“
nešetril kritikou Viskupič. Zvýšený výber daní pri ekonomike s takmer nulovým rastom považuje za veľmi zlú správu pre budúcnosť krajiny. Varuje, že štátne výdavky opäť raketovo rastú a dosiahnu historické maximá, čo popiera akékoľvek sľuby o konsolidácii verejných financií.
Aké sú odhady pre rok 2027?
Podľa aktuálnych čísel, ktoré predstavil Inštitút finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií, by sa mala slovenská ekonomika v budúcom roku mierne oživiť. Očakávaný rast hrubého domáceho produktu (HDP) je odhadovaný na úrovni 1,5 %.
Hoci ide o relatívne nízke tempo, Ministerstvo financií SR pripomína, že je to stále lepší výsledok, než aký očakávajú veľké európske ekonomiky ako Francúzsko (0,8 %) či Nemecko (1,1 %). Slovenský rast by mal prevýšiť aj celkový priemer eurozóny (1,2 %). Ešte o niečo optimistickejšie výhľady pre rok 2027 ponúkajú ďalšie inštitúcie – OECD predikuje rast na úrovni 1,6 % a Národná banka Slovenska (NBS) dokonca 1,9 %.