Finančná správa pod vedením súčasnej vlády čelí ostrej kritike. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko upozorňuje, že efektivita výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) sa dramaticky zhoršila, pričom štát takto prichádza o viac ako miliardu eur ročne. Paradoxom podľa opozície je, že výdavky na IT systémy pre daniarov v rovnakom čase prudko stúpajú a končia v rukách oligarchov blízkych vládnej garnitúre.
Čo je dôležité
- Výpadok v rozpočte: Efektivita výberu DPH sa od nástupu súčasnej vlády v roku 2023 zhoršila o 1,2 miliardy eur ročne.
- Rastúce výdavky na IT: Finančná správa minulý rok minula na informačné technológie až 70 miliónov eur, čo je prudký nárast.
- Kritika PS: Opozícia viní z nepriaznivého stavu zlé manažérske rozhodnutia a napojenie IT zákaziek na oligarchov strany Smer.
- Návrhy riešení: Progresívne Slovensko sľubuje transparentné súťaže, odstrihnutie vplyvných osôb a prísnejšie tresty za korupciu.
Miliardové straty pre zlé riadenie
Hospodárenie Finančnej správy sa stalo terčom tvrdej kritiky zo strany opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS). Predseda hnutia Michal Šimečka a poslanec Štefan Kišš upozornili na alarmujúci trend pri napĺňaní štátnej kasy. Výber daní sa totiž počas pôsobenia súčasnej vlády výrazne zhoršuje.
Najciteľnejší je tento prepad pri kľúčovej dani z pridanej hodnoty. Od roku 2023 sa efektivita jej výberu zhoršila o astronomických 1,2 miliardy eur.
„Len na DPH každý rok strácame 1,2 miliardy eur ročne. Horším manažmentom, horšou efektivitou výberu daní. S tým nemá nič zmena sadzby, s tým nemá nič tzv. protivietor, je to len babráctvo tejto vlády, ktoré spôsobilo výpadok 1,2 miliardy na DPH a ďalšie obrovské peniaze každý rok na ostatných daniach.“
spresnil ekonomický expert hnutia Štefan Kišš.
Predražené IT pre vyvolených
Opozícia poukazuje na výrazný paradox. Zatiaľ čo efektivita výberu daní klesá, finančné prostriedky vynakladané na informačné technológie v rezorte financií strmo rastú.
|Finančné ukazovatele a hospodárenie štátu
|Suma / Dopad
|Zhoršenie efektivity výberu DPH
|Výpadok 1,2 miliardy eur ročne
|Celkové ročné výdavky na IT systémy
|70 miliónov eur
|Nárast výdavkov na IT od roku 2023
|+ 26 miliónov eur
Finančná správa podľa opozičných poslancov dnes na IT míňa viac ako kedykoľvek predtým, s výnimkou roku 2016, čo bol posledný rok jednofarebnej vlády strany Smer. Aktuálny nárast o 26 miliónov eur predstavuje zvýšenie o viac ako polovicu sumy, ktorú úrad míňal v čase nástupu súčasnej vládnej garnitúry.
Kišš za týmito výdavkami vidí jasný vzorec: „Väčšina peňazí má spoločného menovateľa. Sú to oligarchovia prilepení na stranu Smer a na túto garnitúru.“
Odstrihnúť oligarchov a vrátiť tresty
Predstavitelia PS na záver predstavili aj kroky, ktoré by v prípade prevzatia moci urobili na nápravu tohto stavu. Zásadným opatrením by bolo zamedzenie vplyvu osôb s väzbami na súčasnú vládu, pričom Kišš priamo menoval Norberta Bödöra, ktorému by podľa vlastných slov okamžite „odobrali vstupnú kartičku na Finančnú správu“.
„Odstrihneme ‚smeráckych našich‘ ľudí a korupčníkov od korýt, ktoré majú, napríklad na finančnej správe. Vrátime tresty za korupciu tak, ako majú byť, aby boli postihnuteľní. Tých podvodov tým pádom bude menej. Prinesieme transparentné súťaže, ktoré znamenajú lepšie spravovanie peňazí nás všetkých.“
uzavrel Kišš plánované kroky opozičného hnutia na ozdravenie výberu daní na Slovensku.