Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer predstavil masívny plán na modernizáciu ozbrojených síl. V reakcii na rastúce globálne hrozby vrátane Ruska plánuje Spojené kráľovstvo v najbližších štyroch rokoch investovať do obrany takmer 300 miliárd libier. Tomuto historickému rozhodnutiu predchádzali ostré vnútrostranícke spory, ktoré nedávno vyústili až do demisie ministra obrany.
Čo je dôležité
- Masívne investície: Británia vynaloží na obranu v nasledujúcich štyroch rokoch takmer 300 miliárd libier.
- Zameranie na drony: Viac než päť miliárd libier z rozpočtu pôjde špeciálne na bezpilotné a autonómne systémy.
- Reakcia na hrozby: Navýšenie rozpočtu je priamou reakciou na zhoršujúcu sa globálnu bezpečnostnú situáciu.
- Vládna kríza: Pre spory o výšku vojenských výdavkov odstúpil v júni z funkcie minister obrany John Healey.
Najväčšie zbrojenie od studenej vojny
Bezpečnostná situácia vo svete núti európske mocnosti prehodnocovať svoje doterajšie stratégie. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer pri oznamovaní svojho dlho očakávaného investičného plánu potvrdil, že celkový rozpočet na obranu sa zvýši o 15 miliárd libier. Modernizácia britských ozbrojených zložiek sa tak stáva absolútnou prioritou končiacej labouristickej vlády.
„Minulý rok som v národnom záujme prijal rozhodnutie prehodnotiť priority vo výdavkoch na pomoc v prospech obrany a dosiahol som najväčšie zvýšenie výdavkov na obranu od konca studenej vojny.“
uviedol Starmer vo svojom utorkovom prejave. Zdôraznil pritom, že svet sa radikálne zmenil a v súčasnosti platí pravidlo, že národná bezpečnosť je priamo úmerná ekonomickej bezpečnosti.
Miliardy na drony a autonómne systémy
Britské ministerstvo obrany si uvedomuje, že charakter moderných konfliktov sa mení. Aj preto bude významná časť z navýšeného rozpočtu smerovať do moderných technológií, ktoré sa v posledných rokoch ukázali ako kľúčové.
|Plánované výdavky na obranu (nasledujúce 4 roky)
|Suma v librách (£)
|Suma v eurách (€)
|Celkový obranný rozpočet
|300 miliárd
|348 miliárd
|Celkové navýšenie rozpočtu
|15 miliárd
|17,4 miliardy
|Investície do dronov a autonómnych systémov
|5 miliárd
|5,8 miliardy
Rozkol u labouristov si vyžiadal demisiu
Oznámenie ambiciózneho plánu však neprichádza v ideálnej politickej atmosfére. Rozhodnutiu predchádzali mesiace tvrdých sporov vo vnútri labouristickej vlády. Politici sa nevedeli zhodnúť na výške zdrojov potrebných na adekvátnu modernizáciu britských ozbrojených zložiek v čase, keď sa zvyšujú hrozby zo strany štátov ako je Rusko.
Tieto interné vládne konflikty o vojenské výdavky dokonca vyvrcholili personálnou zmenou na jednom z najdôležitejších postov. Pre nezhody v júni odstúpil zo svojej funkcie vtedajší minister obrany John Healey. Starmerov aktuálny krok je tak zrejme konečným rozuzlením tejto vnútropolitickej krízy pred odchodom jeho kabinetu.