Slovensko zvažuje zásadný krok k posilneniu svojej energetickej bezpečnosti. Štát má ambíciu získať ďalší 17-percentný podiel v Slovenských elektrárňach, no cena za tento strategický nákup môže dosiahnuť až astronomické tri miliardy eur. Kým vládna koalícia hovorí o nevyhnutnosti vlastniť kritickú infraštruktúru, opozícia vládu vyzýva, aby na tento obchod najprv našla reálne finančné krytie.
Čo je dôležité
- Odhadovaná cena: Hodnota 17-percentného balíka akcií sa odhaduje v širokom pásme od stoviek miliónov až po tri miliardy eur.
- Podpora vlády: Premiér aj koaliční ministri zhodne deklarujú, že strategický energetický podnik by mal byť viac v rukách štátu.
- Podmienka nákupu: Štát si bude môcť uplatniť predkupné právo až po plnom spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.
- Postoj opozície: Strana SaS upozorňuje, že samotný obchod sa zrejme zrealizuje až o niekoľko rokov, no peniaze treba začať hľadať už teraz.
Strategický podnik za miliardy eur
Diskusia o posilnení štátneho vplyvu v kľúčovom energetickom podniku naberá na obrátkach. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) potvrdila, že hodnota 17-percentného podielu v Slovenských elektrárňach (SE) sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po tri miliardy eur.
Konečná cena však podľa nej bude výsledkom zložitých rokovaní. Záležať bude na prístupe druhej strany a na tom, ako budú vyzerať valuácie podniku v konkrétnom časovom okamihu. Zámer získať akcie má však v koalícii silnú podporu. Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že hoci cena nebude malá, bez vlastníctva strategických podnikov je štát v krízach stratený.
Kúpu jednoznačne podporuje aj premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý tento krok obhajuje potrebou posilniť energetický charakter Slovenskej republiky.
„Keby ste sa ma spýtali teraz, bez ohľadu na to, či viem alebo neviem, či je dostatok finančných zdrojov, povedal by som, že kupujme a posilňujme energetický charakter SR ako takej.“
vyhlásil predseda vlády počas svojej nedávnej návštevy v Mochovciach.
Opozícia žiada finančné krytie
Opozičná strana SaS upozorňuje na praktickú a najmä časovú stránku celej transakcie. Poslanec Karol Galek pripomenul, že štát si bude môcť svoje právo uplatniť až neskôr, no financie by mala súčasná vláda začať pripravovať už dnes.
„Predkupné právo bude až po plnom spustení, keď sa vydá takzvané plnohodnotné kolaudačné rozhodnutie a vtedy bude plynúť tých šesť mesiacov. Ale toto bude najskôr na konci budúceho roka, keď tu už bude nová vláda. A preto vyzývam Roberta Fica aj ministerku Sakovú, nech tú miliardu, dve, tri nájdu.“
uviedol Galek s tým, že samotná realizácia obchodu už zrejme spadne na plecia nasledujúceho kabinetu.
Kedy k obchodu dôjde a kto elektrárne vlastní?
Kľúčovým spúšťačom pre uplatnenie predkupného práva je dokončenie prác na novom jadrovom zdroji. Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček avizoval, že 100-percentný výkon by mal štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach dosiahnuť koncom tohto roka a v plnej prevádzke by mal fungovať v roku 2027.
V súčasnosti je rozloženie síl v energetickom podniku nasledovné: Slovenská republika vlastní 34-percentný podiel. Väčšinovým akcionárom s podielom 66 percent je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH). V tej od mája 2025, po odchode talianskeho Enelu, vlastní 100-percentné základné imanie česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH).