Diplomatická a vojenská roztržka medzi Varšavou a Kyjevom naberá na obrátkach. Poľsko definitívne odmietlo dodať Ukrajine sľúbené stíhačky MiG-29 pre spor o zdieľanie pokročilých dronových technológií. Poľský minister obrany navyše vyslal susednému štátu mimoriadne ostrý odkaz týkajúci sa glorifikácie Stepana Banderu, ktorá podľa neho zablokuje ukrajinskú cestu do Európskej únie.
Čo je dôležité
- Stopka pre stíhačky: Poľsko neodovzdá Ukrajine stroje MiG-29, pretože Kyjev nedodržal vzájomnú dohodu.
- Spor o drony: Ukrajinská strana údajne odmietla zdieľať svoje cenné bojové skúsenosti a technológie z nasadenia dronov.
- Tvrdé ultimátum EÚ: Minister obrany odkázal, že ak bude Kyjev glorifikovať banderovcov, brány Únie zostanú zatvorené.
- Historická krivda: Napätie eskalovalo po tom, čo prezident Zelenskyj ocenil vojenskú jednotku čestným titulom spojeným s kontroverznou UPA.
Zlyhaná dohoda výmeny technológií za migy
Vzťahy medzi kľúčovými spojencami prechádzajú vážnou skúškou. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz verejne potvrdil, že Varšava zastavuje plánované dodávky vojenských lietadiel na Ukrajinu. Dôvodom je neplnenie obojstranných dohôd zo strany Kyjeva.
Podľa pôvodného plánu si mali obe krajiny navzájom pomôcť. Ukrajina mala s Poľskom zdieľať svoje unikátne bojové skúsenosti a technológie spojené s využívaním dronov priamo na fronte. Varšava chcela výmenou za to poskytnúť susedovi svoje vyraďované stíhačky MiG-29. Hoci išlo podľa ministra o symbolické, no vojensky veľmi významné gesto a Kyjev s ním pôvodne súhlasil, následne od dohody jednostranne odstúpil.
„Ukrajina nedostane žiadne migy.“
skonštatoval rázne Kosiniak-Kamysz. O prevode približne šiestich až ôsmich stíhačiek, ktoré poľská armáda postupne vyraďuje zo svojej výzbroje, informoval poľský generálny štáb ešte koncom minulého roka.
S Banderom do Únie nevstúpite
Zrušením dodávok zbraní sa však diplomatická prestrelka nekončí. Šéf poľského rezortu obrany otvorene kritizoval nedávne rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý udelil čestný titul vojenskej jednotke po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA).
Tento krok vyvolal v Poľsku mimoriadne ostrú kritiku. Dôvodom je temná minulosť a priama účasť bojovníkov UPA na takzvanom Volynskom masakre v rokoch 1943 až 1944, pri ktorom zahynuli desaťtisíce Poliakov. Varšava teraz túto historickú traumu priamo spája s geopolitickou budúcnosťou Ukrajiny.
„Do panteónu národných hrdinov nemožno zaradiť tých, ktorí rozvracajú európsku spoluprácu. Ukrajina nevstúpi do Európskej únie s Banderom.“
odkázal rázne ukrajinskému vedeniu poľský minister Kosiniak-Kamysz, čím naznačil, že Poľsko by mohlo v budúcnosti využiť svoje právo veta pri integračnom procese Kyjeva do európskych štruktúr.