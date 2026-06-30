Už túto sobotu 4. júla pristúpia Slováci k volebným urnám, aby rozhodli v ostro sledovanom referende. Hlasovať o zrušení doživotnej renty pre politikov a obnove špeciálnej prokuratúry i NAKA môže celkovo viac ako 4,33 milióna občanov. Štatistici upozorňujú, že pre vyše 112-tisíc mladých ľudí pôjde o ich úplne prvú voličskú skúsenosť v živote.
Čo je dôležité
- Termín a téma: Referendum sa koná 4. júla. Obsahuje dve otázky – zrušenie doživotnej renty a obnova ÚŠP a NAKA.
- Potenciálni voliči: Hlasovať môže viac ako 4,33 milióna ľudí, pričom miernu väčšinu (52 %) tvoria ženy.
- Prvovoliči: Úplnú voličskú premiéru zažije vyše 112-tisíc mladých ľudí.
- Iniciátor: Plebiscit iniciovala strana Demokrati, ktorej sa podarilo vyzbierať viac ako 350-tisíc podpisov.
Dve otázky, ktoré rozdelili spoločnosť
Víkendové referendum, ktoré vyhlásil prezident Slovenskej republiky na základe úspešnej petície mimoparlamentnej strany Demokrati, predloží občanom dve kľúčové otázky. Voliči budú rozhodovať o tom, či súhlasia so zrušením takzvanej doživotnej renty, ktorá sa vzťahuje napríklad aj na súčasného premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Druhá otázka sa týka kľúčových bezpečnostných inštitúcií – občania sa vyjadria, či súhlasia s obnovením zrušeného Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Kto môže prísť k urnám
Podľa aktuálnych dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa môže plebiscitu zúčastniť vyše 4,33 milióna potenciálnych voličov. Do tohto čísla pritom nie sú započítaní občania žijúci v zahraničí bez trvalého pobytu na Slovensku.
„Z celkového počtu potenciálnych voličov tvoria ženy viac ako polovicu - 52 percent. Občania v zahraničí mohli svoje volebné právo využiť prostredníctvom hlasovania poštou.“
vysvetlila hovorkyňa úradu Jana Morháčová. Z hľadiska demografie tvoria najväčšiu skupinu voličov ľudia v produktívnom veku, no nezanedbateľnou silou disponujú aj seniori a mladá generácia.
|Veková skupina
|Odhadovaný počet voličov
|Podiel z celku
|Mladí (18 - 30 rokov)
|približne 700 000
|16 %
|Produktívny vek (31 - 64 rokov)
|viac ako 2,58 milióna
|takmer 60 %
|Seniori (nad 64 rokov)
|vyše 1 milióna
|24,2 %
Východ dominuje, chystajú sa desaťtisíce prvovoličov
Z regionálneho pohľadu je rozloženie voličských síl nerovnomerné. Najviac potenciálnych voličov (viac ako 610-tisíc) má nahlásený trvalý pobyt v Prešovskom a Košickom kraji. Naopak, najmenšiu voličskú základňu má Trnavský kraj s necelými 460-tisíc voličmi.
Špecifickou skupinou blížiacich sa volieb sú prvovoliči. Keďže od posledných eurovolieb uplynulo už isté obdobie, plnoletosť stihlo dovŕšiť viac ako 112-tisíc mladých ľudí, ktorí tak vôbec po prvý raz v živote pristúpia k volebným urnám. Ak by sme rátali prvovoličov len od posledného referenda v januári 2023, toto číslo narastie až na takmer 185-tisíc osôb.
Najviac absolútnych prvovoličov nájdeme opäť na východe – v Prešovskom kraji (vyše 19-tisíc) a v Košickom kraji (vyše 18-tisíc). Najmenej ich k urnám môže prísť v Trenčianskom a Trnavskom kraji.