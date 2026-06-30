Začiatok letných prázdnin tradične patrí bilancovaniu a odovzdávaniu vysvedčení. Minister školstva Tomáš Drucker pri tejto príležitosti zdôraznil, že známky ani zďaleka neodrážajú celý príbeh a potenciál dieťaťa. Učiteľom poďakoval za ich nenahraditeľnú prácu a pripomenul štart najrozsiahlejšej vzdelávacej reformy za posledných dvadsať rokov, ktorá má školy pripraviť na skutočný život.
Čo je dôležité
- Posolstvo študentom: Vysvedčenie nie je všetko. Škola v prvom rade formuje osobnosť a budúcnosť detí.
- Vďaka pedagógom: Minister ocenil každodennú prácu a trpezlivosť všetkých zamestnancov v školstve.
- Veľká reforma: Štát schválil sedem kľúčových zákonov, ktoré menia prístup k vzdelávaniu s dôrazom na prax.
- Prianie na leto: Žiaci by si mali oddýchnuť, viac čítať, hýbať sa a obmedziť čas strávený na mobilných telefónoch.
Budúcnosť krajiny nezačína za plotom
Škola by podľa ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera (Hlas-SD) nikdy nemala byť vnímaná len cez optiku známok. Je to predovšetkým o deťoch, ktoré v nej osobnostne rastú, a o ľuďoch, ktorí ich na tejto ceste vedú. Vo svojom koncoročnom príhovore pripomenul, že inštitúcie vzdelávania formujú samotnú budúcnosť Slovenska.
Šéf rezortu zdôraznil, že škola nie je len obyčajná budova za plotom, ale miesto, kde sa začína písať budúcnosť celej krajiny. Učiteľom, riaditeľom, vychovávateľom, ako aj všetkým odborným a nepedagogickým zamestnancom vyjadril hlbokú vďaku. Bez ich každodennej práce a obrovskej trpezlivosti by systém jednoducho nefungoval.
Najväčšia zmena za dve desaťročia
Ministerstvo školstva má za sebou turbulentné, no dôležité obdobie. Drucker pripomenul, že sa podarilo urobiť zásadný krok vpred. Po schválení siedmich školských zákonov sa v krajine oficiálne spustila najväčšia reforma za posledné dve desaťročia.
„Nie je to zmena na jeden rok. Je to cesta k tomu, aby dobrá škola nezávisela od toho, kde dieťa žije, z akej rodiny prichádza alebo koľko má šťastia. Skutočný zmysel jej dávate vy - svojou prácou s deťmi.“
Cieľom týchto zmien je, aby deti oveľa lepšie rozumeli tomu, čo sa reálne učia, a dokázali nadobudnuté vedomosti uplatniť v praktickom živote. Reforma počíta s posilnením odbornej pomoci priamo v školách a s modernizáciou vzdelávania, pričom technológie majú byť podľa ministra dobrými pomocníkmi, nie však pánmi detí. Ako trefne poznamenal, žiaci si v dospelosti nezapamätajú názov vládnej reformy, ale konkrétneho človeka, ktorý si ich všimol a dal im šancu.
Menej mobilov a zaslúžený oddych
Záver príhovoru patril prianiam do nastávajúcich letných mesiacov. Drucker nezabudol ani na rodičov a starých rodičov, ktorým poďakoval za neustálu podporu svojich ratolestí. Samotným školákom poprial zaslúžený oddych, množstvo nových zážitkov, dobré knihy a zdravý pohyb.
„Učiteľom a všetkým zamestnancom škôl prajem oddych a čas načerpať sily. Rodičom a starým rodičom prajem čo najviac spoločných chvíľ s deťmi.“
uzavrel minister, pričom deťom na prázdniny s úsmevom odporučil aj jednu dôležitú vec – tráviť o niečo menej času na mobilných telefónoch.