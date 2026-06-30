Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom večernom príhovore ostro reagoval na neochotu Moskvy ukončiť viac ako štyri roky trvajúcu vojnu. Upozornil na to, že Kremeľ už pätnásťkrát posunul termín úplného dobytia Donbasu a odmietol najnovší mierový návrh Kyjeva. Namiesto deeskalácie je podľa neho ruské vedenie pripravené poslať na smrť ďalší milión vojakov, zatiaľ čo bežní Rusi už doma pociťujú dôsledky vojny v podobe vážnej palivovej krízy.
Čo je dôležité
- Nesplnené sľuby: Rusko od začiatku vojny už 15-krát posunulo termín na dobytie štyroch ukrajinských regiónov.
- Odmietnutý kompromis: Vladimir Putin zmietol zo stola návrh Kyjeva na zastavenie útokov v hlbokom vnútrozemí.
- Výzva Rusom: Zelenskyj varuje ruských občanov pred ďalšou masívnou mobilizáciou, ktorá môže na front poslať milión ľudí.
- Palivová kríza: Putin otvorene priznal nedostatok pohonných hmôt, čo je podľa Kyjeva legitímny dôsledok presných úderov na ruské rafinérie.
Posadnutosť Donbasom a posúvanie termínov
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pondelkovom príhovore poukázal na vojenské a politické zlyhania Ruska. Pripomenul, že ruské velenie počas viac ako štyroch rokov invázie nedokázalo naplniť svoje primárne ciele. Termín na úplné dobytie štyroch okupovaných regiónov – Doneckej a Luhanskej oblasti na Donbase, ako aj Záporožskej a Chersonskej oblasti – musel Kremeľ prehodnocovať a odkladať už celkovo 15-krát.
Ruské vedenie označil Zelenskyj za doslova posadnuté Donbasom. Len pre tento kalendárny rok si Moskva stanovila už tretí konečný termín. Po nesplnení cieľov z 31. marca a následne z 1. septembra, je aktuálnou métou pre ruskú armádu 31. december. Podľa ukrajinského lídra však bude musieť byť aj tento termín opäť odložený.
Odmietnutý mier a hrozba ďalšej mobilizácie
Zelenského tvrdé slová sú priamou reakciou na odmietavý postoj ruského prezidenta Vladimira Putina k najnovšiemu kompromisnému návrhu Kyjeva. Ukrajina navrhla, aby obe strany konfliktu upustili od ničivých útokov hlboko vo vnútrozemí nepriateľa a obmedzili prebiehajúce boje len na štyri oblasti, na ktoré si Moskva robí nárok. Putin to v rozhovore s ruským propagandistom Pavlom Zarubinom odmietol a označil to za ukrajinský trik, ktorý má len zmierniť tlak na ich armádu.
Na toto odmietnutie reagoval Zelenskyj ostrou výzvou smerovanou priamo k bežným obyvateľom Ruska.
„Ak chce Putin poslať na smrť ďalší milión svojich vojakov, aby sa aj naďalej márne pokúšali preraziť túto ukrajinskú obranu, potom by sa mal ten milión Rusov, ktorí zatiaľ neboli zmobilizovaní do ruskej armády a stoja v radoch na benzín, zamyslieť nad tým, čo ich čaká. Predložili sme všetky návrhy na ukončenie tejto vojny a Rusko ich zakaždým odmietlo.“
Dodal, že zo strany Moskvy jednoznačne zaznela vôľa pokračovať v krviprelievaní. Cieľom Ukrajiny preto podľa neho musí byť vytváranie čo najväčšieho počtu prekážok, ktoré Rusko od ďalšieho vedenia vojny odradia.
Ruská palivová kríza je dôsledkom presných úderov
Zaujímavým momentom v komunikácii oboch lídrov je téma pohonných hmôt. Samotný Vladimir Putin v nedeľňajšom televíznom rozhovore prvýkrát verejne uznal, že Rusi momentálne trpia nedostatkom paliva. Krajina, ktorá patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, sa tak ocitla v paradoxnej situácii.
Prezident Zelenskyj, ktorý len nedávno v júni poslal Putinovi otvorený list so žiadosťou o osobné stretnutie, túto situáciu nekomentoval vo vzťahu k diplomacii, ale vo vzťahu k ukrajinskej vojenskej stratégii. Upozornil, že nedostatok paliva v Rusku je priamym a zaslúženým dôsledkom vojny.
„Je to tiež príklad toho, ako Ukrajina reaguje – presne, nie terorizmom.“
uzavrel Zelenskyj s jasným odkazom na úspešné a cielené útoky ukrajinských dronov na strategické ropné rafinérie nachádzajúce sa hlboko na území Ruskej federácie.