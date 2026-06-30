Bývalý ruský dôstojník Alexandr Lunin, ktorý vo virálnom videu žiadal osobné stretnutie s Vladimirom Putinom a varoval pred vojenskou vzburou, skončil za mrežami. Úrady ho bleskovo odsúdili na 11 dní väzenia pod zámienkou vystavovania extrémistických symbolov. Prípad sprevádza informačné embargo, domová prehliadka a vyhýbavé reakcie samotného Kremľa.
Čo je dôležité
- Ostré ultimátum: Bývalý vojak zverejnil video, v ktorom žiadal živé vysielanie s prezidentom o skutočnom stave ruskej armády.
- Hrozba vzbury: Lunin otvorene varoval, že ak ho Kremeľ odignoruje, armáda obráti svoje zbrane proti Moskve.
- Zásah polície: Muža zadržali, v jeho dome prebehla prehliadka a zhabali mu všetku elektroniku.
- Trest v utajení: Súd ho v netransparentnom procese poslal za mreže, detaily odmietol zverejniť.
Ultimátum pre Kremeľ a hrozba zbraňami
Kritika pomerov v ruskej armáde z úst priamych účastníkov invázie na Ukrajinu sa v Rusku tvrdo trestá. Svoje o tom už vie aj 39-ročný bývalý dôstojník Alexandr Lunin. Ten koncom júna zverejnil na sociálnych sieťach video, ktoré okamžite videli milióny ľudí. V nahrávke adresoval priamu výzvu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Žiadal osobné stretnutie priamo v Kremli, ktoré malo byť navyše vysielané v priamom prenose. Jeho cieľom bolo prehovoriť o skutočných pomeroch v armáde a v krajine. Výzvu však doplnil mimoriadne ostrým varovaním.
„Armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu.“
vyhlásil Lunin na margo scenára, ak by mu stretnutie s prezidentom nebolo v dohľadnom čase umožnené. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov neskôr potvrdil, že prezidentská kancelária o videu vie, no k veci sa odmietol vyjadriť s odôvodnením, že ide o obsah, ktorý si vyžaduje overenie.
„Išlo o pomerne zvláštne formulácie.“
okomentoval situáciu Peskov.
Rýchly súd a domová prehliadka
Reakcia štátneho aparátu nenechala na seba dlho čakať. Len dva dni po zverejnení videa úrady Lunina zadržali a následne odsúdili na 11 dní väzenia. Oficiálnym dôvodom malo byť obvinenie z propagácie extrémistických symbolov. Súd odmietol novinárom poskytnúť akékoľvek podrobnosti.
„Takéto prípady nepodliehajú zverejňovaniu.“
odkázala inštitúcia. V čase zadržania prebehla v dome bývalého vojaka aj policajná prehliadka, pri ktorej mu zhabali počítačové vybavenie. Jeho manželka o zásahu najprv informovala na sieti TikTok, no video neskôr zmazala s tým, že jej muž je živý a zdravý a požiadal ju, aby sa k veci už verejne nevyjadrovala. Pred svojím zadržaním mal Lunin údajne namierené na stretnutie s Vitalijom Borodinom, šéfom vládneho protikorupčného projektu, ktorý je v Rusku známy ako aktívny udavač.
Kto je Alexandr Lunin
Bývalý dôstojník, ktorý v minulosti vystupoval pod priezviskom Pustovalov, nie je v armádnom prostredí žiadnym nováčikom. Tvrdí, že v ozbrojených silách slúžil od svojich 19 rokov. Uniknuté dáta z ruských úradov potvrdzujú, že pôsobil v 150. motostreleckej divízii vo Voronežskej oblasti a priamo sa zúčastnil na invázii na Ukrajinu.
V bojoch utrpel viaceré zranenia, vrátane otrasu mozgu, pričom sám priznáva, že si z frontu odniesol vážne zdravotné aj psychické následky.