Americký režisér Carl Rinsch, známy vďaka filmu 47 roninov, mieri za mreže. Súd v New Yorku ho poslal na 30 mesiacov do väzenia za rozsiahly podvod, ktorým pripravil streamovací gigant Netflix o milióny dolárov. Namiesto nakrúcania nového sci-fi seriálu totiž zverené peniaze utratil za kryptomeny, flotilu luxusných áut či extrémne drahý nábytok.
Čo je dôležité
- Odsúdenie: Režisér dostal trest 30 mesiacov odňatia slobody a súd nariadil prepadnutie jeho majetku.
- Spreneverená suma: Rinsch neoprávnene minul 11 miliónov dolárov (vyše 9,6 milióna eur).
- Extrémny luxus: Peniaze utratil za špekulatívne obchody, vozidlá Ferrari, Rolls-Royce a matrace za státisíce eur.
- Známy zástanca: Za miernejší trest pre umelca orodoval aj známy kanadský herec Keanu Reeves.
Kryptomeny a autá namiesto seriálu
Kariéra Carla Rinscha nabrala strmý pád. Ešte v roku 2020 mu spoločnosť Netflix vyplatila astronomických 11 miliónov dolárov na výrobu ambiciózneho science-fiction seriálu, ktorý niesol pracovný názov Biely kôň a neskôr bol premenovaný na Conquest. Diváci sa ho však nedočkali, keďže režisér sa rozhodol produkčný rozpočet využiť na uspokojenie vlastných potrieb a riskantné finančné operácie.
O detailoch obrovského podvodu informoval newyorský prokurátor Jay Clayton, ktorý opísal, kam presne zmizli peniaze určené na natáčanie.
„Namiesto toho, aby peniaze použil na nakrútenie seriálu, Rinsch riskantne investoval do vysoko špekulatívnych obchodov s opciami na akcie a kryptomenami, a minul milióny dolárov na luxusný tovar.“
Zoznam jeho nákupov je skutočne zarážajúci. Obžaloba ukázala, že Rinsch si za spreneverené peniaze zaobstaral luxusné oblečenie, dizajnérsky nábytok a dokonca aj dva matrace v hodnote astronomických 638-tisíc dolárov (takmer 560-tisíc eur). K tomu pridal nákup športového auta značky Ferrari a hneď päť luxusných vozidiel Rolls-Royce.
Tlak, rozvod a prosba od Keanu Reevesa
Okrem samotného pobytu za mrežami v trvaní dva a pol roka súd nariadil aj prepadnutie majetku v hodnote ukradnutých 11 miliónov dolárov. Obhajcovia odsúdeného filmára sa do poslednej chvíle snažili vyjednať miernejší trest. Argumentovali tým, že Rinsch k zneužitiu financií pristúpil pod obrovským tlakom, ktorý súvisel s jeho kariérou, a navyše v tom čase prechádzal mimoriadne konfliktným rozvodovým konaním.
Prekvapivú podporu našiel režisér aj u jednej z najväčších hollywoodskych hviezd. Za miernejší prístup súdu sa prihovoril kanadský herec Keanu Reeves, s ktorým Rinsch spolupracoval na svojom najznámejšom filme 47 roninov. Herec pred vynesením rozsudku osobne požiadal sudcu o zhovievavosť a súcit, pričom Rinscha označil za výnimočného umelca, ktorý si však svojím vlastným správaním často škodí.