Západné sankcie si vyberajú tvrdú daň na ruskom civilnom letectve. Najväčšie ruské letecké spoločnosti museli pre kritický nedostatok náhradných dielov a chýbajúcu údržbu uzemniť už približne pätinu svojej flotily. Problémy hlásia nielen štátni giganti, ale najmä menší súkromní dopravcovia, ktorým vypadla z prevádzky takmer tretina lietadiel. Situáciu na trhu navyše zhoršuje aj akútny nedostatok leteckého paliva.
Čo je dôležité
- Uzemnené lietadlá: V Rusku aktuálne nelieta približne 20 percent strojov patriacich 11 najväčším dopravcom.
- Kritické dopady na súkromníkov: Osem menších dopravcov muselo odstaviť takmer tretinu svojich lietadiel.
- Najviac zasiahnutí: Súkromná spoločnosť S7 pre problémy s motormi odstavila až 32 moderných strojov.
- Zhoršujúca sa prognóza: Odborníci varujú, že pre starnutie flotily sa vyraďovanie lietadiel od roku 2027 ešte výrazne zrýchli.
Sankcie uzemnili stovky lietadiel
Rusko čelí masívnemu výpadku v civilnom letectve. Nedostatok náhradných dielov a nemožnosť riadnej údržby v dôsledku dlhodobých zahraničných sankcií spôsobili, že 11 kľúčových ruských aeroliniek muselo uzemniť zhruba pätinu svojich strojov. Tieto spoločnosti pritom zabezpečujú viac ako 90 percent všetkej osobnej leteckej dopravy v krajine.
Celkovo momentálne nelieta 130 zo 673 dopravných lietadiel. Hoci štátna skupina Aeroflot, ktorá tvorí polovicu ruskej flotily, situáciu zvláda relatívne lepšie (z 349 lietadiel má uzemnených len 37), pre osem ďalších dopravcov sú čísla oveľa hrozivejšie. Tí museli odstaviť takmer tretinu svojich kapacít, čo predstavuje 93 z 322 lietadiel.
Motory zlyhávajú, lietadlá stoja
Najväčší výpadok pred letnou sezónou zaznamenala najväčšia súkromná ruská letecká spoločnosť S7. Pre vážne problémy s motormi musela uzemniť 32 moderných lietadiel rodiny A320neo a jeden Embraer zo svojej 104-člennej flotily.
Podobným ťažkostiam čelia aj ďalšie známe spoločnosti. Ural Airlines odstavila desať z 51 strojov vrátane všetkých svojich modelov A321neo. Spoločnosť UTair musela z prevádzky stiahnuť deväť lietadiel vrátane troch veľkých Boeingov 767. Aerolinka Nordwind v lete nenasadí takmer polovicu svojej flotily, keďže z 27 strojov uzemnila 12. Identické problémy s nedostatkom súčiastok trápia aj dopravcov ako Red Wings, Smartavia, Azur Air či Azimuth. Situáciu im navyše komplikuje aj kritický nedostatok leteckého paliva na trhu. Letecká spoločnosť Rossija Airlines hlási 30 uzemnených lietadiel zo 136.
Najhoršie ešte len príde
Hoci sú aktuálne čísla pre bežného cestujúceho alarmujúce, analytici z leteckého sektora situáciu vnímajú odlišne. Z pohľadu odborníkov je fakt, že po niekoľkých rokoch pod prísnymi sankciami je mimo prevádzky iba pätina až tretina lietadiel, stále pomerne prijateľným výsledkom.
„Je to celkom dobré číslo pre odvetvie, ktoré je už päť rokov pod sankciami.“
zhodnotili ruskí leteckí experti. Zhodujú sa však na tom, že tamojšie civilné letectvo to najťažšie obdobie ešte len čaká. V dôsledku prirodzeného starnutia strojov a chýbajúcej systémovej obnovy sa tempo definitívneho vyraďovania lietadiel od roku 2027 podľa ich prognóz výrazne zrýchli.