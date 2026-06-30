Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na predajcov pohonných hmôt. V ostrom vyhlásení ich vyzval na okamžité zníženie cien benzínu, v opačnom prípade im pohrozil vážnymi následkami. Kým Biely dom hovorí o neprimeranom zdražovaní a nezákonnom okrádaní zákazníkov, na pozadí situácie prebieha rozsiahly vojenský konflikt na Blízkom východe, ktorý výrazne otriasa trhom s ropou.
Čo je dôležité
- Ostré varovanie: Donald Trump žiada predajcov, aby okamžite znížili ceny benzínu.
- Cenový cieľ: Prezident považuje za adekvátnu sumu približne 2,50 dolára za jeden galón.
- Geopolitické pozadie: Ceny palív ovplyvnila vojna na Blízkom východe po amerických a izraelských úderoch na Irán.
- Vyšetrovanie úradov: Biely dom nariadil ministerstvu spravodlivosti preveriť ropné spoločnosti pre podozrenia z okrádania.
Trump hrozí veľkými problémami
Hlava Spojených štátov nestráca trpezlivosť len s geopolitickými protivníkmi, ale aj s domácim biznisom. Prezident Donald Trump sa tvrdo obul do maloobchodných predajcov pohonných hmôt, od ktorých žiada okamžitú nápravu cien na čerpacích staniciach. Súčasné ceny považuje za neadekvátne vysoké a odmieta ich ďalej tolerovať.
„Predajcovia benzínu musia IHNEĎ znížiť ceny. Ak to neurobia, čakajú ich veľké problémy!“
odkázal rázne americký líder. Trump argumentuje tým, že cena ropy na svetových trhoch klesá a aktuálne sa pohybuje na úrovni okolo 68 dolárov za barel. Maloobchodníkov preto priamo vyzval, aby ceny benzínu stlačili na úroveň približne 2,50 dolára za galón. Akékoľvek iné konanie označil za neprimerané a nezákonné zvyšovanie cien.
Vojna na Blízkom východe a vyšetrovanie
Výkyvy na ropnom trhu, ktoré sa následne prelievajú do cien benzínu, majú jasného menovateľa. Sú ním prehlbujúce sa vojenské konflikty na Blízkom východe. Situácia tam eskalovala koncom februára po tom, čo Spojené štáty a Izrael podnikli cielené vojenské údery na Irán. Teherán na tieto kroky odpovedal vlastnými odvetnými útokmi nielen na Izrael, ale aj na štáty Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú strategické americké vojenské základne.
Napriek napätej globálnej situácii je Biely dom presvedčený, že domáce ropné spoločnosti situáciu zneužívajú vo svoj prospech. Už minulý týždeň prezident oznámil rázny krok voči gigantom v palivovom sektore. Nariadil ministerstvu spravodlivosti, aby spustilo rozsiahle preverovanie ropných spoločností.
Dôvodom je podozrenie, že koncerny odmietli adekvátne znížiť ceny benzínu na pumpách v čase, keď už ceny surovej ropy na burzách klesali. Trump tieto korporácie bez servítky obvinil z toho, že umelo udržiavajú vysoké marže a okrádajú tak bežných amerických zákazníkov.