Bezpečné kniežatstvo zažilo bezprecedentný šok. Večerný výbuch v obytnej budove v Monaku, pri ktorom utrpeli ťažké zranenia traja ľudia vrátane 13-ročného chlapca, vyšetrujú úrady ako úmyselný útok. Nastražená výbušnina podľa všetkého obsahovala skrutky a broky, čo naznačuje cielenú snahu o maximalizáciu strát na životoch. Útočník je zatiaľ na úteku.
Čo je dôležité
- Miesto činu: K explózii došlo v pondelok večer vo vstupnej hale budovy v blízkosti hraníc s Francúzskom.
- Obete útoku: Ťažké zranenia utrpel pár vo veku 50 až 60 rokov a s ním pravdepodobne príbuzný 13-ročný chlapec. Dospelí sú v ohrození života.
- Nastražená bomba: Výbušný systém v taške alebo balíku doniesol do budovy neznámy muž a obsahoval broky a skrutky.
- Historický moment: Podľa premiéra ide o prvý takýto útok v modernej histórii kniežatstva.
Smrtiaci balík a nejasný motív
Pokojný pondelkový večer v Monaku narušila krátko pred deviatou hodinou silná explózia. Do vstupnej haly bytového domu situovaného tesne pri hraniciach s Francúzskom prenikol neznámy muž, ktorý na mieste zanechal podozrivú tašku. Nasledoval výbuch, ktorý vážne zranil troch ľudí.
Kto za útokom stojí a prečo si vybral práve túto budovu, zostáva nateraz záhadou. Prokurátor Stéphane Thibault potvrdil, že vyšetrovatelia zatiaľ nepoznajú presný motív páchateľa a incident intenzívne vyšetrujú. Podozrivý muž z miesta činu podľa mediálnych informácií ušiel.
Boj o život a šok pre kniežatstvo
Následky výbuchu sú tragické. Záchranári na mieste ošetrili pár v strednom veku, ktorý je aktuálne v priamom ohrození života. Spolu s nimi utrpel zranenia aj 13-ročný chlapec, ktorý bol s dvojicou s najväčšou pravdepodobnosťou v príbuzenskom vzťahu. Ich štátna príslušnosť zatiaľ nebola oficiálne zverejnená.
Predseda monackej vlády Christophe Mirmand označil incident s veľkou pravdepodobnosťou za cielený útok. Potvrdil tiež, že použité výbušné zariadenie malo maximalizovať zranenia prítomných osôb.
„Výbušné zariadenie podľa všetkého obsahovalo skrutky a broky. Pokiaľ mi je známe, je to prvýkrát v histórii, čo sa v kniežatstve odohral takýto čin.“
zhodnotil situáciu Mirmand. Otrasy z tohto činu rezonujú aj za hranicami. Útok rázne odsúdil politik z neďalekého francúzskeho mesta Nice Éric Ciotti, ktorý udalosť označil za absolútnu tragédiu pre celé Monako.