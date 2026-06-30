Pokojným Monakom otriasol bezprecedentný útok. Večerná explózia v obytnej budove ťažko zranila troch ľudí, pričom podľa medializovaných informácií je medzi obeťami aj sankciovaný ukrajinský oligarcha. Páchateľ, ktorý na mieste zanechal bombu naplnenú skrutkami a brokmi, následne pešo ušiel do susedného Francúzska, kde po ňom pátra polícia.
Čo je dôležité
- Zranený oligarcha: Medzi troma zranenými má byť ukrajinský podnikateľ Vadim Jermolajev, ktorý je na sankčnom zozname Kyjeva.
- Smrtiaca výbušnina: Nastražená bomba vo vstupnej hale obsahovala skrutky a broky s cieľom maximalizovať zranenia.
- Útek za hranice: Podozrivý muž z miesta činu utiekol pešo do Francúzska, zachytili ho bezpečnostné kamery.
- Historický šok: Monacký premiér označil udalosť za úmyselný výbuch a historicky prvý čin tohto druhu v kniežatstve.
Bomba vo vstupnej hale a boj o život
K explózii došlo v pondelok krátko pred deviatou hodinou večer vo vstupnej hale bytového domu v Monaku, v tesnej blízkosti hraníc s Francúzskom. Neznámy muž tam zanechal podozrivú tašku alebo balík. Následný silný výbuch ťažko zranil pár vo veku 50 až 60 rokov, ktorý aktuálne bojuje o život. Tretím zraneným je 13-ročný chlapec, pravdepodobne ich príbuzný.
Hoci úrady zatiaľ oficiálne nepotvrdili štátnu príslušnosť obetí, francúzske i ukrajinské médiá sa zhodujú, že jedným zo zranených dospelých je ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev. Ten sa v decembri 2023 dostal na sankčný zoznam Kyjeva pre svoje podnikateľské aktivity na Ruskom okupovanom Kryme. Prokurátor Stéphane Thibault sa zatiaľ k presným motívom nevyjadril a uviedol, že momentálne nie je jasné, prečo sa terčom stala práve táto budova.
Útek do Francúzska a šokované úrady
Páchateľ nenechal nič na náhodu. Po uložení bomby sa dal okamžite na útek a hranicu do Francúzska prekročil pešo. Tamojšia polícia po ňom momentálne intenzívne pátra, pričom jeho identitu a pohyb pomohli odhaliť bezpečnostné kamery v Monaku a v priľahlej francúzskej pohraničnej obci Beausoleil.
Politické špičky neskrývajú zdesenie nad udalosťou, ktorá narušila povesť bezpečného raja. Predseda monackej vlády Christophe Mirmand, ktorý pôvodne hovoril o útoku, neskôr incident preklasifikoval na „úmyselný výbuch“. Potvrdil však, že páchateľ chcel zabíjať.
„Výbušné zariadenie podľa všetkého obsahovalo skrutky a broky. Pokiaľ mi je známe, je to prvýkrát v histórii, čo sa v kniežatstve odohral takýto čin.“
Udalosť tvrdo odsúdil aj Éric Ciotti, starosta neďalekého francúzskeho mesta Nice, ktorý ju označil za obrovskú tragédiu pre celé Monako. Samotná monacká polícia uvalila na prípad informačné embargo a prebiehajúce vyšetrovanie odmieta bližšie komentovať.