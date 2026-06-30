Dvojité ničivé zemetrasenie, ktoré zasiahlo Venezuelu, si vyžiadalo už stovky obetí a situácia v krajine zostáva kritická. Záchranári stále pátrajú v troskách, pričom desaťtisíce ľudí zostávajú nezvestné. Odborníci navyše prichádzajú s hrozivými odhadmi a varujú, že konečná bilancia môže byť ešte oveľa tragickejšia. Obyvateľov medzitým naďalej desia stovky následných dotrasov.
Čo je dôležité
- Rastúci počet obetí: Tragédia si doteraz vyžiadala najmenej 1 719 mŕtvych a vyše 5 000 zranených.
- Katastrofálne odhady: Americkí geológovia vidia takmer polovičnú šancu, že počet obetí presiahne 10-tisíc.
- Zničená infraštruktúra: Zemetrasenie úplne zrovnalo so zemou 189 budov a priamo zasiahlo vyše 22-tisíc ľudí.
- Zem sa stále trasie: Od stredy zaznamenali v krajine viac ako 600 následných otrasov.
Tragická bilancia a desaťtisíce nezvestných
Ničivé otrasy zeme s magnitúdami 7,2 a 7,5 za sebou vo Venezuele zanechali spúšť a obrovské straty na životoch. Predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez v pondelok oficiálne potvrdil, že počet obetí stúpol na minimálne 1 719. Okrem mŕtvych utrpelo zranenia ďalších 5 034 osôb.
Nádej na nájdenie preživších pod troskami 189 úplne zrútených budov každou hodinou klesá. Situácia je o to dramatickejšia, že podľa slov predsedu parlamentu sú stále evidované ako nezvestné desiatky tisíc ľudí.
Hrozivé prognózy a neutíchajúce dotrasy
Skutočný rozsah katastrofy môže byť ešte oveľa horší, než ukazujú aktuálne čísla. Geologický úrad Spojených štátov (USGS) zverejnil mrazivú prognózu, podľa ktorej existuje až 44-percentná pravdepodobnosť, že konečný počet mŕtvych nakoniec prekročí hranicu 10-tisíc obetí. Katastrofa doteraz priamo ovplyvnila životy najmenej 22 619 obyvateľov.
Zdevastovaná krajina navyše nemá čas na vydýchnutie. Od stredajšieho masívneho zemetrasenia zaznamenali seizmológovia už 609 dotrasov.
„Jeden z nich so silou 4,6 zasiahol v pondelok Caracas a štát La Guaira, no nespôsobil žiadne väčšie škody.“
uviedol Rodríguez na margo neutíchajúcej seizmickej aktivity, ktorá naďalej traumatizuje obyvateľstvo a komplikuje záchranné práce.