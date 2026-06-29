Ruská palivová kríza naberá na obrátkach a rozširuje sa do ďalších kútov krajiny. Prísne limity na predaj benzínu a nafty najnovšie ohlásili štyri ďalšie regióny. Zatiaľ čo bežní Rusi stoja v radoch a do kanistrov už nenatankujú, Kremeľ otvorene priznáva nedostatok. Za vyschnutými pumpami stojí nekompromisná ukrajinská stratégia presne mierených útokov na rafinérie, ktorú Kyjev nazýva „kinetickými sankciami“.
Čo je dôležité
- Nové obmedzenia: Prídelový systém najnovšie zaviedli Jakutsko, Baškirsko, Prímorský a Krasnodarský kraj.
- Rozsah krízy: Problémy s palivom aktuálne hlási už viac ako 40 ruských regiónov vrátane okupovaného Krymu.
- Výpadok produkcie: Výroba benzínu v Rusku klesla o štvrtinu. Denná produkcia zďaleka nepokrýva letný dopyt.
- Zámer Kyjeva: Ukrajina chce útokmi odrezať ruskú armádu od zásob a preniesť dôsledky vojny aj do hlbokého vnútrozemia.
Prázdne nádrže a zákaz kanistrov
Ruskí motoristi čelia tvrdej realite. Zoznam oblastí, kde si ľudia plnú nádrž už nenatankujú, sa rozšíril o Jakutsko, Baškirsko, Prímorský a Krasnodarský kraj. Reštrikcie sú drastické – napríklad v Baškirsku a Jakutsku je predaj obmedzený len na 30 litrov na auto. Ešte horšia situácia je v Slavianskom okrese, kde pumpy vydávajú maximálne 20 litrov benzínu. Tankovanie do kanistrov je už plošne zakázané takmer všade.
Najkritickejšiemu scenáru čelí okupovaný Krym. Kým od konca mája tam platil prísny limit 20 litrov na týždeň, od 21. júna nemajú súkromné vozidlá prístup k palivu vôbec. Kým napríklad podpredseda vlády Prímorského kraja Vladimir Maľušickij ospravedlňuje zavedenie limitov náporom „bezohľadných kupujúcich“, skutočná príčina plošnej krízy leží inde.
Kinetické sankcie ničia ruskú produkciu
Prehlbujúci sa deficit musel priznať aj samotný ruský prezident Vladimir Putin. Štátna duma dokonca občanov priamo varovala, aby si zvykli, že benzín už nebude taký dostupný ako v minulosti. Čísla hovoria jasnou rečou: produkcia benzínu sa prepadla o 25 percent na 85-tisíc ton denne, pričom letná spotreba v Rusku bežne dosahuje až 110-tisíc ton.
Tento logistický a produkčný kolaps je priamym dôsledkom intenzívnych ukrajinských útokov na strategické ropné rafinérie a energetické uzly. Kyjev túto taktiku označuje ako energetické sankcie dlhého dosahu. Ich cieľom nie je len znížiť príjmy Kremľa z ropného sektora a obmedziť vojenské zásobovanie armády na fronte.
„Cieľom je prinútiť nepriateľa presunúť protivzdušnú obranu a vytvoriť logistické a ekonomické problémy aj hlboko vo vnútrozemí, kde mnohí obyvatelia doteraz priamo nepociťovali vojnu proti Ukrajine.“
V praxi to znamená, že takzvané ukrajinské kinetické sankcie fungujú a bežní Rusi vo viac ako 40 regiónoch už naplno pociťujú dopady svojej vojenskej agresie aj na vlastnej koži, respektíve v prázdnych nádržiach svojich áut.