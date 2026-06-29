Slovensko sa zapísalo do historických tabuliek. Úmorne horúci pondelok priniesol nový absolútny teplotný rekord, keď teplomery na východe krajiny ukázali neuveriteľných 41 stupňov Celzia. Padol tak takmer dve desaťročia starý extrém z Hurbanova a viaceré ďalšie lokality sa dostali cez magickú štyridsiatku.
Čo je dôležité
- Nový rekord: V Turni nad Bodvou namerali historických 41 stupňov Celzia.
- Koniec Hurbanova: Padol absolútny rekord z júla 2007, ktorý mal hodnotu 40,3 stupňa.
- Ďalšie extrémy: Hranicu 40,5 stupňa prekonali aj v obciach Štrkovec a Mužla.
- Overovanie dát: Ide zatiaľ o operatívne údaje, ktoré budú meteorológovia v najbližších dňoch ešte verifikovať.
Historický pondelok na východe
Slovensko zažíva bezprecedentné horúčavy, ktoré práve prepísali históriu meraní. Extrémna teplota 41 stupňov Celzia bola v pondelok zaznamenaná na zrážkomernej stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie. Tento údaj s rezervou prekonal doterajší absolútny teplotný rekord z júla 2007. Vtedy sa do dejín zapísalo Hurbanovo s hodnotou 40,3 stupňa Celzia. Údaje zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Štyridsiatky naprieč krajinou
Turňa nad Bodvou však nebola jedinou lokalitou, kde panovalo doslova pekelné teplo. Mimoriadne vysoké teploty zaznamenali meteorológovia aj na zrážkomernej stanici Štrkovec v okrese Rimavská Sobota, kde prístroje ukázali 40,6 stupňa Celzia. Ďalší extrém hlási klimatologická stanica Mužla v okrese Nové Zámky s teplotou 40,5 stupňa Celzia.
Na staniciach Mochovce v okrese Levice a Somotor v okrese Trebišov sa teplota vyšplhala na 40,3 stupňa Celzia, čím presne vyrovnali doterajší starý rekord z Hurbanova.
Odborníci zároveň upozorňujú, že tieto mimoriadne čísla ešte musia prejsť štandardnou kontrolou.
„Tieto údaje sú zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ich budeme overovať.“
uzavrela pre verejnosť klimatologička zo SHMÚ Katarína Mikulová.