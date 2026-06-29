Správa o možnom odchode výroby populárneho SUV z Bratislavy vyvolala politickú búrku. Neoficiálne informácie o tom, že Porsche plánuje presunúť model Cayenne do Nemecka, vníma opozícia ako zdrvujúci signál pre slovenskú ekonomiku. Kým KDH viní vládu zo straty konkurencieschopnosti a žiada krízový plán, ministerstvo hospodárstva naráža na hradbu mlčania zo strany samotnej automobilky.
Čo je dôležité
- Hrozba pre Bratislavu: Automobilka Porsche údajne zvažuje presun výroby modelu Cayenne zo Slovenska do nemeckého Lipska.
- Kritika opozície: KDH bije na poplach, varuje pred stratou stoviek pracovných miest a žiada od vlády okamžitý krízový plán.
- Reakcia ministerky: Denisa Saková sa spojila s vedením bratislavského Volkswagenu, závod však špekulácie odmietol komentovať.
- Postoj Nemcov: Porsche správy priamo nepotvrdilo, no vedenie zdôrazňuje potrebu optimalizácie nákladov a vernosť domácemu závodu.
Lacná pracovná sila už nestačí
Hroziaci odchod prestížnej výroby je podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) priamym dôsledkom toho, že Slovensko stráca svoju konkurencieschopnosť. Opozičná strana upozorňuje, že nižšie platy slovenských zamestnancov v porovnaní s Nemeckom už pre nadnárodné koncerny prestávajú byť dostatočným argumentom na zotrvanie.
Ak štát podľa KDH hádže firmám pod nohy byrokratické prekážky a neponúka stabilné podnikateľské prostredie, investície skôr či neskôr odídu. Hnutie tvrdí, že chrbtová kosť našej ekonomiky dostáva vážnu ranu a ministerstvo hospodárstva sa len nečinne prizerá.
„Ak vláda nezačne okamžite konať, zoznam odchádzajúcich podnikov sa bude len rozširovať a účet za túto neschopnosť zaplatia bežní ľudia. Dôrazne preto vyzývame vládu a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby okamžite predstúpili pred verejnosť s krízovým plánom.“
uviedol predseda hnutia Milan Majerský, ktorý zdôraznil, že verejnosť musí vidieť jasné kroky na záchranu priemyselnej výroby.
Automobilka zatiaľ mlčí
S informáciou o sťahovaní výroby luxusného SUV prišiel ako prvý nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ministerka hospodárstva Denisa Saková v reakcii na tieto správy potvrdila, že sa okamžite spojila s vedením slovenského závodu Volkswagen.
Odpoveď, ktorú dostala, však situáciu neobjasnila. Bratislavský závod odkázal, že sa k aktuálnym špekuláciám zatiaľ nebude vôbec vyjadrovať. Do detailov nechcel ísť ani oficiálny hovorca spoločnosti Porsche v Nemecku.
Pripomenul však nedávne vyjadrenie generálneho riaditeľa automobilky Michaela Leitersa. Ten zdôraznil, že spoločnosť zostáva verná svojmu závodu v Lipsku a firma musí prijať rozhodné opatrenia, aby zostala na globálnom trhu dlhodobo konkurencieschopná.