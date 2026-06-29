Rusko čelí prehlbujúcej sa palivovej kríze. Po vlne úspešných ukrajinských útokov na ruské rafinérie začali najväčšie ropné spoločnosti zavádzať tvrdé obmedzenia na predaj pohonných hmôt, a to aj priamo v Moskve. Zatiaľ čo prezident Vladimir Putin otvorene priznáva nedostatok paliva, ceny na pumpách prudko rastú, tvoria sa dlhé kolóny a medzi nervóznymi vodičmi pribúdajú fyzické konflikty.
Čo je dôležité
- Tvrdé limity: Čerpacie stanice v Moskve obmedzili tankovanie na 20 až 30 litrov paliva a úplne zakázali plnenie do kanistrov.
- Rastúce ceny: Benzín v krajine od začiatku roka zdražel o 10 percent, prekvitá aj čierny trh a predaj za premrštené sumy.
- Priznanie Kremľa: Vladimir Putin oficiálne potvrdil problémy v zásobovaní, ktoré spôsobili cielené ukrajinské útoky na ropnú infraštruktúru.
- Ohrozená úroda: Nedostatok paliva môže paralyzovať poľnohospodárov, štát preto zvažuje dočasný zákaz vývozu nafty.
Prídelový systém v Moskve a konflikty na pumpách
Najväčší hráči na ruskom trhu s pohonnými hmotami drasticky sprísňujú podmienky pre bežných motoristov. Zásadné obmedzenia zasiahli už aj Moskvu a priľahlú Moskovskú oblasť. Na čerpacích staniciach siete Gazpromneft v hlavnom meste platí prísny limit na tankovanie. Vodiči si môžu natankovať maximálne 30 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty. Spoločnosť Lukoil zašla na niektorých svojich pobočkách ešte ďalej a limit obmedzila na maximálne 20 až 30 litrov paliva na jedného zákazníka.
Absolútnym tabu sa stalo tankovanie do kanistrov, ktoré je na týchto staniciach striktne zakázané. Výnimkou sú len diaľničné čerpacie stanice, kde pre kamióny platí benevolentnejší limit 200 litrov nafty. Nervozita v ruskej spoločnosti stúpa, pred pumpami sa tvoria dlhé kolóny a sociálnymi sieťami sa šíria videá ostrých konfliktov medzi frustrovanými šoférmi.
Čierny trh a skokový rast cien
Nedostatok pohonných hmôt okamžite naštartoval špekulantov a čierny trh. V Irkutskej oblasti na Sibíri už museli bezpečnostné orgány rázne zakročiť a sprísniť postihy za nelegálny predaj benzínu za premrštené ceny. Priekupníci predávajú palivo nielen na internete, ale odchytávajú zúfalých vodičov aj priamo v blízkosti vyschnutých čerpacích staníc.
Ekonomické dopady pociťujú všetci motoristi. Od začiatku roka vzrástla priemerná cena benzínu v Rusku už o 10 percent, pričom celoštátny priemer sa ku koncu júna vyšplhal nad 71 rubľov (približne 0,81 eura) za jeden liter.
Kremeľ priznáva problémy a chráni úrodu
Kritickú situáciu už nemôže ignorovať ani najvyššie politické vedenie. Ruský prezident Vladimir Putin po víkendových rokovaniach pripustil, že krajina čelí určitému nedostatku paliva, čo je priamym dôsledkom opakovaných útokov na strategické ropné rafinérie. Ruské zásoby benzínu aktuálne dosahujú 1,7 milióna ton.
Na mimoriadnom stretnutí s ministrom obrany Andrejom Belousovom, moskovským primátorom Sergejom Sobjaninom a zástupcami ropných gigantov ako Rosnefť, Surgutneftegaz či Transnefť hľadal Kremeľ rýchle riešenia.
„Chcel by som zopakovať, že dopad teroristických útokov na naše civilné zariadenia a infraštruktúru by sa mal minimalizovať. Mimoriadne úlohy, ktoré vznikajú, sa riešia rýchlo a efektívne v záujme krajiny a našich občanov.“
vyhlásil Putin. Zároveň však zdôraznil, že štát musí teraz prioritne a včas zabezpečiť dostatok paliva pre ruských poľnohospodárov.
„Od toho závisí úroda.“
varoval ruský líder. Moskva preto vážne zvažuje, že zavedie dočasný úplný zákaz vývozu nafty do zahraničia. Takéto radikálne štátne opatrenie už v krajine aktuálne platí pre vývoz benzínu a leteckého paliva.