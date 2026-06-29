Poľské tajné služby hlásia obrovský úlovok. Rozbili organizovanú sieť, ktorá cielene zneužívala ukrajinských utečencov na šírenie ruských vplyvových operácií. Zadržaným cudzincom, ktorí organizovali umelé protesty za peniaze z Moskvy, teraz hrozí okamžité vyhostenie z krajiny.
Čo je dôležité
- Ruská sieť: Poľská tajná služba (ABW) odhalila skupinu platenú Ruskom.
- Zatýkanie: Bezpečnostné zložky zadržali deväť Ukrajincov a dvoch Bielorusov.
- Falošné protesty: Skupina organizovala demonštrácie s cieľom prehlbovať napätie v spoločnosti.
- Zneužitie emócií: Organizátori cielene využívali témy ako korupčné škandály na Ukrajine.
Rozsiahla razia naprieč krajinou
Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW) v úzkej kooperácii s Pohraničnou strážou udrela na viacerých miestach súčasne. Elitné jednotky zasahovali v poľských metropolách vrátane Varšavy, Vroclavu, Krakova, ale aj v Zakopanom a Bydhošti.
Výsledkom rozsiahlej operácie je zadržanie 11 cudzincov, ktorým teraz hrozí vyhostenie z Poľska. V sieti tajných služieb uviazlo deväť občanov Ukrajiny a dvaja občania Bieloruska.
Ruské peniaze a umelé demonštrácie
Zadržaná skupina podľa vyšetrovateľov fungovala ako nástroj ruskej propagandy a hybridnej vojny. O detailoch operácie informoval minister pre koordináciu špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak.
„Od jesene 2025 títo ľudia verbovali a financovali demonštrácie organizované medzi ukrajinskými utečencami v Poľsku.“
Prostriedky určené na financovanie týchto podvratných aktivít mali podľa spravodajcov pritekať priamo z Ruska. Hlavným cieľom organizátorov bolo postupné ovplyvňovanie komunity ukrajinských utečencov a ich zneužitie na šírenie predpísaných politických hesiel.
Zneužívanie korupčných škandálov
Taktika rozbitej bunky bola podľa ABW dôkladne premyslená. Na organizovanie protestov zámerne využívali vysoko citlivé témy, ktoré v komunite utečencov prirodzene vyvolávajú silné emócie. Išlo predovšetkým o informácie o korupčných škandáloch a aktuálnom vnútropolitickom dianí na samotnej Ukrajine.
Celá operácia bola súčasťou širších aktivít zameraných na oslabovanie spoločenskej dôvery. Ruské vplyvové operácie sa takýmto spôsobom snažia cielene prehlbovať napätie medzi obyvateľstvom a utečencami vo vnútri európskych štátov.