Diplomatické napätie medzi Washingtonom a Teheránom sprevádza informačný chaos. Americký prezident Donald Trump nečakane ohlásil utorňajšie stretnutie oboch strán v Katare, zatiaľ čo iránske ministerstvo zahraničných vecí akékoľvek plánované rokovania popiera. Zmätočná situácia prichádza len niekoľko dní po tom, čo krehké memorandum o porozumení narušili vzájomné vojenské údery.
Čo je dôležité
- Trumpovo oznámenie: Prezident USA potvrdil utorňajšie stretnutie s iránskou stranou v katarskej Dauhe.
- Iránske popretie: Teherán oficiálne odmietol správy o tom, že by sa tento týždeň konali technické rokovania.
- Vojenská eskalácia: Napriek júnovému memorandu USA zaútočili na Irán pre incident v Hormuzskom prielive, Teherán reagoval údermi na Bahrajn a Kuvajt.
- Zastavenie paľby: Podľa amerických médií sa obe strany v nedeľu dohodli na zastavení vzájomných vojenských útokov.
Diplomatický rozpor a rokovania v Dauhe
Kým americká administratíva hovorí o návrate za rokovací stôl, z Teheránu prichádzajú úplne opačné signály. Prezident Spojených štátov Donald Trump v pondelok prostredníctvom svojej sociálnej platformy vyhlásil, že Irán sám požiadal o schôdzku, ktorá sa má uskutočniť už v utorok v katarskom hlavnom meste.
„IRÁN POŽIADAL O STRETNUTIE. USKUTOČNÍ SA ZAJTRA V DAUHE.“
napísal americký prezident. Tieto slová potvrdzovali aj nedeľné informácie amerických médií, ktoré sa odvolávali na vysokopostavených predstaviteľov. Napriek tomu námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbábádí ešte pred Trumpovým príspevkom jasne uviedol, že na tento týždeň nie sú naplánované vôbec žiadne technické stretnutia pracovných skupín.
Krehký mier a vojenské údery
Súčasný diplomatický zmätok sa odohráva na pozadí ostrej vojenskej eskalácie. Irán a USA síce v júni podpísali prelomové memorandum o porozumení, ktoré malo otvoriť cestu ku konečnej mierovej dohode, no realita v regióne sa opäť vyostrila.
Americká armáda len v piatok podnikla sériu úderov na iránske územie. Washington tento krok obhajoval ako nevyhnutnú odvetu za dronový útok na obchodnú loď v strategickom Hormuzskom prielive, z ktorého obvinil práve iránsky režim. Teherán nenechal útok bez odozvy a následne zasiahol vybrané ciele v Bahrajne a Kuvajte. Až v nedeľu obe strany údajne súhlasili so zastavením týchto vzájomných útokov.
Časový plán a pakistanskí sprostredkovatelia
Snahy o trvalé upokojenie situácie sa začali formovať počas prvého kola spoločných rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 21. júna vo Švajčiarsku.
Do procesu vtedy aktívne vstúpili sprostredkovatelia z Pakistanu. Po ukončení švajčiarskych rozhovorov oznámili, že delegácie sa zhodli na konkrétnom pláne krokov. Cieľom tohto plánu je dosiahnutie definitívnej a konečnej mierovej dohody do 60 dní. Či sa tento ambiciózny časový rámec podarí naplniť aj napriek najnovším vojenským a komunikačným roztržkám, ukážu až najbližšie dni.