Tragédia v nemeckom meste Stade. Pondelňajšia streľba v centre mesta si vyžiadala päť ľudských životov. Polícia už zadržala jedného podozrivého, pričom obyvateľov vyzvala, aby sa nebezpečnej oblasti vyhli. Motív tohto krvavého činu zatiaľ zostáva nejasný.
Čo je dôležité
- Miesto činu: K streľbe došlo okolo poludnia v centre 50-tisícového mesta Stade západne od Hamburgu.
- Tragická bilancia: Pri incidente prišlo o život celkovo päť ľudí.
- Zadržaný podozrivý: Polícia po rýchlom zásahu zadržala jednu osobu.
- Neznámy motív: Pozadie aj presné dôvody tohto činu sú aktuálne predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Neprehľadná situácia a rýchle varovanie
K tragédii došlo v pondelok okolo poludnia priamo v centre mesta Stade, ktoré sa nachádza v spolkovej krajine Dolné Sasko. Polícia po príchode na miesto činu čelila podľa vlastných slov veľmi neprehľadnej a dynamickej situácii.
Bezpečnostné zložky sa snažili čo najrýchlejšie získať kontrolu nad dianím v uliciach. Policajné riaditeľstvo z neďalekého Lüneburgu okamžite vydalo prostredníctvom sociálnych sietí dôrazné varovanie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.
„Prosíme, vyhnite sa danej oblasti.“
Päť obetí a zatiaľ nezodpovedané otázky
Hoci počiatočné informácie hovorili len o viacerých obetiach na životoch bez presných čísel, vyšetrovatelia neskôr potvrdili mimoriadne smutnú bilanciu. Pri streľbe zahynulo dovedna päť ľudí.
Polícii sa v súvislosti s incidentom podarilo rýchlo zadržať jedného podozrivého muža. Čo presne predchádzalo tomuto krviprelievaniu v inak pokojnom meste s 50-tisíc obyvateľmi, zostáva nateraz záhadou. Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili žiadne bližšie informácie o pozadí činu ani o možnom motíve útočníka.