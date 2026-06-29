Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyslal Európe jasný odkaz. Týždeň pred blížiacim sa summitom NATO v Ankare rázne požiadal o začlenenie svojej krajiny do všetkých európskych obranných a bezpečnostných štruktúr. Upozorňuje, že prínos Turecka sa často prehliada, pričom žiada prístup k novým zbrojným programom Únie a odstránenie bariér vo vnútri samotnej Aliancie.
Čo je dôležité
- Požiadavka Ankary: Erdogan žiada plné zapojenie Turecka do európskych bezpečnostných iniciatív.
- Program SAFE: Turecko chce prístup k európskym fondom na nákup zbraní, no Grécko hrozí vetom.
- Tlak na NATO: Turecký líder vyzýva spojencov na odstránenie obchodných bariér v obrannom priemysle.
- Širší kontext: Tlak prichádza v čase hrozieb zo strany Ruska a kritiky USA voči Európe pre vojnu s Iránom.
Európa nesmie Turecko prehliadať
Na pôde parlamentného summitu NATO v Istanbule zazneli zo strany hostiteľa ostré slová. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pred medzinárodnými zákonodarcami zdôraznil, že bezpečnosť starého kontinentu sa nedá budovať bez aktívnej účasti jeho krajiny.
„Občas sa prehliadajú nenahraditeľné príspevky Turecka do európskej bezpečnosti. Očakávame vašu podporu pri začleňovaní Turecka do obranných a bezpečnostných iniciatív, ktoré ohlásila Európska únia.“
Tento diplomatický tlak prichádza v mimoriadne citlivom období, keď sa Európa snaží masívne posilniť svoju obranyschopnosť pre pretrvávajúcu hrozbu zo strany Ruska. Atmosféru nadchádzajúceho summitu v Ankare navyše zhusťuje aj americká kritika voči európskym spojencom pre ich postoj k prebiehajúcej vojne s Iránom.
Kameň úrazu menom Grécko a zbrojný program
Konkrétnym bodom sváru je najmä nový obranný program Európskej únie známy ako SAFE. Ten má členským a niektorým partnerským štátom pomôcť s výhodným financovaním nákupov vojenského vybavenia. Hoci Turecko po technickej stránke spĺňa všetky podmienky pre účasť, narazilo na politickú prekážku.
Prístup k programu totiž vyžaduje jednomyseľné schválenie všetkými 27 členskými štátmi Únie. Do cesty sa však postavilo Grécko, ktoré už avizovalo, že je pripravené tureckú účasť vetovať.
Koniec bariér v zbrojárstve
Erdogan svoje vystúpenie využil aj na výzvu do vlastných radov Aliancie. Členské štáty vyzval k okamžitému odstráneniu všetkých prekážok, ktoré blokujú voľný obchod v oblasti obranného priemyslu.
„Ak chceme prekonať výzvy, ktorým sme vystavení, musíme odstrániť prekážky v obchode v oblasti obranného priemyslu a zároveň zabezpečiť vyvážené a spravodlivé rozdelenie bremena medzi spojencami.“
dodal na záver turecký líder, čím jasne naznačil, že Ankara očakáva od spojencov nielen politickú, ale aj ekonomickú ústretovosť v zbrojárskom sektore.