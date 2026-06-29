Finančná správa si posvieti na registrované sociálne podniky. Spúšťa rozsiahlu kontrolnú akciu, ktorá preverí, či tieto subjekty oprávnene využívajú zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 5 %. Dančiari zároveň upozorňujú na rýchlo sa blížiacu uzávierku daňovej amnestie, vďaka ktorej sa podnikatelia môžu vyhnúť sankciám, ak svoje chyby dobrovoľne napravia.
Čo je dôležité
- Cieľ kontrol: Finančná správa preveruje správnosť uplatňovania zníženej 5 % sadzby DPH u sociálnych podnikov.
- Hlavná podmienka: Podnik musí celých 100 % svojho zisku po zdanení využiť výhradne na dosiahnutie svojho hlavného cieľa.
- Rizikové oblasti: Kontrolóri sa detailne zamerajú na subdodávateľov, dodávky v združeniach a refakturačné reťazce.
- Daňová amnestia: Do 30. júna 2026 majú podniky možnosť podať dodatočné daňové priznanie a vyhnúť sa tak pokutám.
Prísny pohľad na zisk aj subdodávateľov
Znížená sadzba dane je určená na tovary a služby, ktoré v rámci svojich aktivít dodáva sociálny podnik. Táto výhoda však nie je automatická a viaže sa na prísne pravidlá. Finančná správa sa aktuálne zameriava na subjekty, pri ktorých identifikovala riziko možného zneužívania tohto systému.
„Dôraz bude kladený najmä na splnenie zákonných podmienok na uplatnenie zníženej 5 % sadzby dane.“
spresnil hovorca inštitúcie Daniel Kováč. Kľúčovou podmienkou je preukázať, že podnik použil 100 % svojho zisku po zdanení na plnenie spoločensky prospešného cieľa, a to od samotného momentu získania štatútu. Okrem tokov peňazí budú inšpektori skúmať aj samotný charakter dodávok, pričom si posvietia na zložitejšie obchodné schémy zahŕňajúce subdodávateľov či refakturačné reťazce.
Šanca na nápravu bez pokuty končí
Úrady sociálnym podnikom dôrazne odporúčajú, aby si svoje účtovníctvo a uplatňovanie sadzieb preventívne skontrolovali. Dobrovoľné odstránenie zistených nedostatkov ešte pred oficiálnym začatím daňovej kontroly môže podnikateľov uchrániť pred tvrdými finančnými dopadmi.
Čas sa však kráti. Finančná správa upozorňuje na možnosť využiť daňovú amnestiu, ktorá platí už len do 30. júna 2026. Ak sociálny podnik podá dodatočné daňové priznanie za obdobia, pri ktorých lehota uplynula do 30. septembra 2025, a doplatí chýbajúci rozdiel, štát mu odpustí prípadné pokuty.