Cestujúci s nízkonákladovou leteckou spoločnosťou Ryanair v Rakúsku oslavujú dôležité víťazstvo. Tamojší najvyšší súd rozhodol, že viac než desať rôznych poplatkov, ktoré si írsky dopravca účtoval, je protizákonných. Zákazníkom sa tak otvára reálna cesta k nárokom na vrátenie svojich peňazí. Aerolinka navyše čelí tlaku pre skryté poplatky aj v iných európskych krajinách.
Čo je dôležité
- Prelomový rozsudok: Rakúsky najvyšší súd označil viac ako 10 poplatkov Ryanairu za nezákonné.
- Absurdné sumy: Súd zrušil napríklad 55-eurový poplatok za check-in na letisku či 25-eurový príplatok za malé dieťa.
- Vrátenie peňazí: Spotrebitelia, ktorí tieto nezákonné poplatky zaplatili, môžu žiadať o refundáciu.
- Tlak z Británie: Ryanair po vyšetrovaní britských úradov ruší aj poplatok za to, ak chce rodič sedieť vedľa svojho dieťaťa.
Príplatky drahšie ako samotná letenka
Kým základná cena letenky nízkonákladového dopravcu môže vyzerať mimoriadne lákavo, konečnú sumu často predražia skryté poplatky. Proti týmto praktikám sa v Rakúsku postavila advokátska skupina VKI, ktorá v mene tamojšieho ministerstva sociálnych vecí podala na spoločnosť Ryanair úspešnú žalobu.
Súdny spor sa týkal konkrétnych absurdných príplatkov, ktoré mnohokrát vo výsledku presiahli cenu samotného letu. Išlo napríklad o poplatok za check-in priamo na letisku vo výške 55 eur, príplatok za malé dieťa vo výške 25 eur alebo poplatok za obyčajné vystavenie palubného lístka, za ktoré si dopravca účtoval 15 eur. Združenie VKI navyše upozornilo na to, že írska aerolinka tieto peniaze od ľudí vymáhala aj v prípadoch, keď cestujúci neboli za vzniknutú situáciu vôbec zodpovední.
Cestujúci majú nárok na vrátenie peňazí
Rozhodnutie rakúskeho najvyššieho súdu vysiela jasný signál nielen aerolinkám, ale najmä samotným spotrebiteľom. Tí sa teraz môžu domáhať spravodlivosti a svojich peňazí. VKI po vynesení rozsudku jednoznačne deklarovala, že dodatočné poplatky musia byť prezentované transparentným spôsobom.
„Spotrebitelia, ktorí zaplatili tieto poplatky na základe týchto ustanovení, môžu teraz žiadať o vrátenie peňazí.“
Zdôraznili zástupcovia skupiny VKI. K transparentnosti cien v leteckej doprave sa rázne vyjadrila aj štátna tajomníčka zodpovedná za ochranu spotrebiteľov Ulrike Koenigsberger-Ludwigová:
„Každý, kto si rezervuje let, musí vedieť, koľko to skutočne stojí.“
Problémy aj vo Veľkej Británii
Spoločnosť Ryanair zatiaľ na rozsudok a žiadosť o oficiálne vyjadrenie nereagovala. Rakúsko však nie je jedinou krajinou, kde dopravca naráža na odpor regulátorov.
Len minulý týždeň bola aerolinka donútená oznámiť, že ruší mimoriadne nepopulárny poplatok účtovaný rodičom, ktorí chceli v lietadle sedieť vedľa svojho dieťaťa. K tomuto kroku Ryanair pristúpil až po tom, čo britské regulačné orgány začali v tejto citlivej veci rozsiahle vyšetrovanie.