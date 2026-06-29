Hodnota dieťaťa sa nedá zmerať číslami na papieri. Koniec školského roka by sa mal niesť v znamení prijatia a pochopenia, aj keď vysvedčenie nespĺňa predstavy rodičov. Odborníci varujú pred výčitkami a trestami, ktoré môžu narušiť vzťah s dieťaťom. Za zhoršenými známkami sa totiž často skrýva neviditeľné trápenie, stres či dokonca šikana.
Čo je dôležité
- Bezpodmienečná láska: Dieťa musí počuť, že ho rodičia ľúbia bez ohľadu na školské výsledky.
- Strach z reakcie: Deti sa často neboja samotnej zlej známky, ale sklamania a hnevu dospelých.
- Hľadanie príčin: Za zlým vysvedčením môže byť únava, úzkosť, domáce problémy alebo narušený kolektív.
- Otvorená komunikácia: Psychológovia radia pýtať sa namiesto vyčítania a spoločne hľadať riešenia.
Zlé známky neurčujú charakter
Koniec školského roka prináša do mnohých rodín radosť, no niekde aj obrovské napätie. Psychologička Veronika Čuláková Tóthová z poradne IPčko upozorňuje, že predtým, než rodičia zareagujú na známky, mali by na chvíľu spomaliť a predýchať situáciu.
Vysvedčenie je podľa nej len informáciou o tom, ako sa dieťaťu darilo v škole v určitom období. V žiadnom prípade nejde o hodnotenie jeho charakteru, schopností ani jeho hodnoty ako človeka.
„V IPčku sa často stretávame s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí sa neobávajú ani tak samotných známok ako reakcie svojich rodičov. Boja sa sklamania, hnevu či odmietnutia.“
Pýtajte sa, nevyčítajte
Ak dieťa prinesie domov hodnotenie, ktoré rodičov sklame, prvým krokom by malo byť vyhnutie sa ostrej kritike. Práve prvotná reakcia je tá, ktorú si dieťa zapamätá najdlhšie. Odborníci namiesto kriku odporúčajú vytvoriť priestor na pokojný rozhovor. Pomôcť môžu tieto jednoduché, no kľúčové otázky:
- Ako sa ty cítiš s týmto vysvedčením?
- Čo bolo pre teba tento rok najťažšie?
- Čo by si chcel nabudúce zvládnuť inak?
- Ako ti v tom môžeme pomôcť?
Tieto otázky podľa psychologičky nevyvolávajú u detí obranný postoj, ale naopak, budujú dôveru, otvorenosť a pomáhajú pri hľadaní spoločných riešení.
Tresty a porovnávanie nefungujú
Rodičia by sa mali absolútne vyhnúť porovnávaniu s inými deťmi, ponižovaniu alebo podmieňovaniu svojej lásky školským výkonom. Tresty síce môžu priniesť krátkodobú poslušnosť, ale z dlhodobého hľadiska ničia vnútornú motiváciu a narúšajú bezpečný vzťah v rodine.
Za horšími známkami sa často skrýva oveľa viac než len nezvládnuté učivo. Môže ísť o únavu, úzkosť, problémy vo vzťahoch, šikanu či náročnú situáciu doma. Odborníčka pripomína, že práve pocit prijatia a bezpečia dáva deťom odvahu prekonávať neúspechy a skúšať veci znova.
Samotným deťom a mladým ľuďom psychologička odkazuje, aby na svoj strach nezostávali sami. Úprimnosť pred rodičmi môže otvoriť dvere k porozumeniu, kde nie je miesto pre obviňovanie.
„Každý človek niekedy zažije neúspech. To, že sa niečo nepodarilo dnes, neznamená, že sa to nepodarí zajtra.“
uzatvára Čuláková Tóthová s tým, že jedno vysvedčenie nikdy nerozhoduje o tom, akí sú ľudia a čo všetko v živote dokážu.