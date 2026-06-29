Japonská automobilka Toyota sa naďalej trápi s poklesom predaja. Už štvrtý mesiac po sebe hlási horšie globálne čísla, za ktorými stojí predovšetkým prudký prepad dopytu na čínskom trhu a na Blízkom východe. Slabšie predaje sa okamžite odrazili aj na celkovej celosvetovej produkcii tohto automobilového giganta.
Čo je dôležité
- Štvrtý mesiac poklesu: Globálny predaj Toyoty klesol v máji o 7,2 % na celkových 834 279 vozidiel.
- Problémová Čína: Na obrovskom ázijskom trhu sa predaj medziročne prepadol až o masívnych 31,7 %.
- Pokles výroby: Celosvetová produkcia automobilky sa znížila o 5,5 %.
- Svetlé výnimky: Kým ázijské trhy padajú, domáce Japonsko hlási rast predaja o 11,1 % a kľúčové USA klesli len minimálne.
Globálny pád ťahá Čína a Blízky východ
Kríza odbytu japonskej značky na niektorých strategických trhoch pokračuje. V máji sa celosvetový predaj automobilky Toyota znížil o 7,2 %, čo v praxi znamená dodanie 834 279 vozidiel. Do týchto štatistík sú pritom zahrnuté aj predaje luxusnej divízie Lexus.
Hlavným kameňom úrazu sa stala Čína. Odbyt sa tam prepadol o takmer tretinu (31,7 %). Za týmto strmým pádom stojí kombinácia pretrvávajúcich náročných podmienok na tamojšom mimoriadne konkurenčnom trhu a nepriaznivých cien pohonných hmôt, najmä zdraženého benzínu. Ešte horšie percentuálne čísla však prišli z Blízkeho východu, kde sa predaj prepadol o celých 38,6 %.
Amerika stagnuje, domáci trh automobilku podržal
Kým ázijské trhy robia vedeniu vrásky na čele, v Spojených štátoch, ktoré sú pre Toyotu historicky najdôležitejším trhom, zostala situácia relatívne stabilná. Predaj tam zaznamenal len kozmetický pokles o 0,6 %. Jediným skutočne rastúcim a pozitívnym regiónom tak zostalo domáce Japonsko, kde sa automobilke podarilo odbyt zvýšiť o slušných 11,1 %.
Slabší dopyt logicky ovplyvnil aj plány v továrňach. Globálna produkcia automobilky medziročne klesla o 5,5 %. Výroba v USA sa znížila o 3,8 % a v Ázii padla až o 13,3 %. Tieto rozsiahle poklesy nedokázal vykompenzovať ani fakt, že domáca japonská produkcia vozidiel rástla.