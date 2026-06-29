Brány škôl sa definitívne zatvárajú a pre takmer trištvrte milióna slovenských žiakov sa začínajú vytúžené letné prázdniny. Hoci oficiálny koniec školského roka 2025/2026 pripadá na utorok, mnohé deti si koncoročné vysvedčenia prebrali v predstihu. Kým školáci si budú užívať dva mesiace voľna, učiteľov čaká okrem dovoleniek aj administratíva a príprava na ďalší rok.
Čo je dôležité
- Termín vysvedčení: Oficiálny koniec roka je v utorok 30. júna, niektoré školy však rozdali hodnotenia už v piatok alebo v pondelok.
- Státisíce žiakov: Vysvedčenie dostane takmer 750-tisíc školákov, z toho je vyše 61-tisíc prvákov.
- Najväčšie školy: Rekordérom je základná škola v Stupave s viac ako 1460 žiakmi, zo stredných škôl vedie bratislavské gymnázium na Bilíkovej ulici.
- Letný režim učiteľov: Viac ako 68-tisíc pedagógov si popri riadnej dovolenke musí nájsť čas aj na prípravu nového školského roka.
Vysvedčenia skôr pre sviatok aj prevádzku
Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna. Viaceré vzdelávacie inštitúcie sa však rozhodli odovzdať vysvedčenia svojim žiakom už v pondelok, zopár z nich tak dokonca urobilo ešte v piatok pred víkendom. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zdôrazňuje, že rozdielny termín konca vyučovania nebol určený z ich strany.
Odlišný dátum odovzdávania hodnotení je podľa rezortu logickým krokom. Spočíva v tom, že niektoré školy ukončili vyučovanie skôr pre čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom. Ďalším dôvodom pre skoršie zatvorenie školských brán boli rôzne organizačné či prevádzkové dôvody priamo na strane zriaďovateľov.
Štatistiky a školskí rekordéri
Koncoročné vysvedčenie dostane na celom Slovensku celkovo 749 091 žiakov základných, stredných i špeciálnych škôl. Na základných školách si výsledky svojej celoročnej práce preberie 522 022 detí, na stredných školách to bude 227 069 tínedžerov. Zvlášť emotívny bude tento okamih pre tých najmenších.
„Prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme 61 757 prváčikov základných škôl.“
uviedlo v stanovisku ministerstvo školstva. Zaujímavé sú aj počty žiakov v jednotlivých zariadeniach. Medzi absolútne najväčšie vzdelávacie inštitúcie patrí Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave, ktorú navštevuje viac ako 1 460 žiakov. Zo stredných škôl jej sekunduje Gymnázium na Bilíkovej ulici v Bratislave s 1 183 študentmi.
Dovolenka aj príprava pre učiteľov
Zatiaľ čo žiaci sa môžu tešiť na bezstarostný júl a august, pre pedagógov sa prázdniny nespájajú výlučne len s oddychom. V končiacom sa školskom roku eviduje štát celkovo 68 630 učiteľov základných a stredných škôl.
„Počas obdobia školských prázdnin čerpajú učitelia riadnu dovolenku v rozsahu ustanovenom Zákonníkom práce. Časť letných prázdnin zároveň využívajú na prípravu nového školského roka, vzdelávanie, administratívne činnosti a ďalšie pracovné povinnosti súvisiace s chodom školy.“
vysvetlil rezort školstva. Žiaci sa do školských lavíc opäť vrátia začiatkom septembra, kedy oficiálne odštartuje nový školský rok 2026/2027.