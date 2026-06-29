Napätie na Blízkom východe neutícha ani po ohlásení novej bezpečnostnej dohody. Izraelská armáda zničila v južnom Libanone masívny podzemný tunel plný zbraní, ktorý patril militantnému hnutiu Hizballáh. Kým izraelský premiér Benjamin Netanjahu trvá na tom, že armáda zostane v nárazníkovej zóne, aby chránila svojich občanov, Hizballáh dohodu o prímerí odmieta a hovorí o práve na sebaobranu a pokračovaní odporu.
Čo je dôležité
- Zničený tunel: Izrael zlikvidoval viac ako 200 metrov dlhý a 25 metrov hlboký tunel Hizballáhu, ktorý obsahoval stovky zbraní a odpaľovacie šachty.
- Bezpečnostná dohoda: USA sprostredkovali dohodu o postupnom stiahnutí izraelských síl, no Izrael si zatiaľ ponecháva kontrolu nad rozšírenou bezpečnostnou zónou.
- Postoj Izraela: Premiér Netanjahu deklaroval, že armáda bude naďalej ničiť teroristickú infraštruktúru a odstraňovať hrozby na severe.
- Reakcia Hizballáhu: Vodca hnutia dohodu označil za kapituláciu. Skupina tvrdí, že Izrael porušuje prímerie a vyhradzuje si právo na ozbrojenú obranu.
Podzemná pevnosť Hizballáhu
Izraelské ozbrojené sily uštedrili militantnému hnutiu Hizballáh ďalší tvrdý úder. V nedeľu zničili rozsiahly podzemný komplex v južnom Libanone, ktorý slúžil ako strategická základňa pre útoky na severné územia židovského štátu. O úspešnej operácii spoločne informovali izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac.
Zlikvidovaný tunel predstavoval pre Izrael mimoriadne nebezpečnú hrozbu. Zasahoval do hĺbky vyše 25 metrov a tiahol sa do dĺžky viac ako dvesto metrov.
„Tunel obsahoval stovky zbraní, ako aj niekoľko odpaľovacích šácht určených na útoky proti Izraelskému štátu a jeho civilistom.“
uviedli najvyšší izraelskí predstavitelia. Úderu predchádzala diplomatická komunikácia, keď Izrael o plánovanej likvidácii tejto infraštruktúry vopred informoval Spojené štáty a ich zástupcu v Libanone. Krátko predtým armáda zasiahla aj raketomet a pozície bojovníkov v oblasti mesta Nabatíja.
Krehká dohoda a izraelská podmienka
Ničenie vojenskej infraštruktúry prichádza v čase, keď sa Spojené štáty snažia v regióne presadiť novú bezpečnostnú dohodu. Tá stanovuje postupné stiahnutie izraelských síl z niektorých lokalít na juhu Libanonu a ich nahradenie libanonskou štátnou armádou. Izrael však dostal povolenie zatiaľ zotrvať v takzvanej rozšírenej bezpečnostnej zóne.
Netanjahu vo svojom vyhlásení rázne odmietol, že by sa armáda stiahla predčasne. Ubezpečil, že vojaci zostanú v bezpečnostnej zóne tak dlho, kým nebudú schopní definitívne odstrániť všetky hrozby pre komunity na severe a plne chrániť bezpečnosť izraelských občanov.
Hizballáh hovorí o kapitulácii a porušení prímeria
Kým diplomatické kruhy hľadajú cestu k mieru, priamo na bojisku vládne ostrá rétorika. Nový vodca Hizballáhu Naím Kásim bezpečnostnú dohodu rázne odmietol. Prijatie amerických podmienok označil za absolútnu kapituláciu Libanonu a sľúbil, že jeho hnutie bude v ozbrojenom odpore pokračovať.
Eskalácia napätia vyvrcholila pondelkovým vyhlásením militantného hnutia, ktoré obvinilo Izrael z hrubého porušenia dohodnutého prímeria. Hizballáh vyhlásil, že konanie nepriateľa pozorne sleduje, zaznamenáva a napriek tlaku na zloženie zbraní si nekompromisne vyhradzuje právo brániť svoju vlasť a obyvateľov.