Slovensko sa v pondelok ocitne vo vyhni. Extrémna vlna horúčav naberá na sile a vo viacerých lokalitách môže teplota presiahnuť kritickú hranicu 38 stupňov Celzia. Odborníci varujú nielen pred vážnymi zdravotnými kolapsami, ale aj pred rozsiahlymi požiarmi. Horúčavy navyše začínajú ochromovať železničnú dopravu a nadmerne zaťažujú energetickú infraštruktúru.
Čo je dôležité
- Teplotné extrémy: Pre celú krajinu platia výstrahy rôznych stupňov, teploty môžu atakovať 38 stupňov Celzia. Ojedinele hrozia aj intenzívne búrky.
- Zdravotné riziko: Vysoké teploty spôsobujú nevoľnosti až fatálne kolapsy, ohrození sú najmä seniori, deti a chronicky chorí.
- Dopravné komplikácie: Železnice preventívne znižujú rýchlosť vlakov pre riziko roztiahnutia koľajníc. Cestujúci musia počítať s meškaním.
- Riziko požiarov: Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva, platí prísny zákaz používania otvoreného ohňa v prírode.
Kolabujúca doprava a preťažené siete
Pondelok prináša na Slovensko extrémne počasie, pre ktoré meteorológovia vydali plošné výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa. Okrem úmornej horúčavy dopláca na počasie aj samotná infraštruktúra štátu. Nadmerné využívanie klimatizácií a chladiacich systémov enormne zaťažuje energetické a technické siete. Zároveň lokálne hrozia problémy so zásobovaním pitnou vodou.
Vysoké teploty komplikujú život nielen ľuďom, ale aj technike. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznámili, že pre extrémne pôsobenie tepla na koľajnice musia v najviac zasiahnutých oblastiach preventívne znižovať rýchlosť vlakov. Cestujúci by sa tak mali pripraviť na nevyhnutné zdržania na svojich trasách.
Ako chrániť zdravie a predísť kolapsu
Úpek priamo ohrozuje ľudský organizmus. Úrad verejného zdravotníctva SR varuje, že podcenenie situácie môže viesť k malátnosti, bolestiam hlavy či zvracaniu. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy s rizikom úmrtia. Medzi najviac ohrozené skupiny obyvateľstva patria deti, seniori, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia.
Odborníci v tejto súvislosti apelujú na prísne dodržiavanie kľúčových zásad:
- Pravidelne pite vodu, a to aj vtedy, keď priamo nepociťujete smäd.
- Obmedzte fyzickú námahu a vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Noste ľahký, priedušný odev, prikrývku hlavy a nezabúdajte na slnečné okuliare a krémy.
- Zabezpečte dostatok čerstvej vody a prístup do tieňa aj pre domáce zvieratá.
V prípade, že pocítite silnú slabosť, závraty alebo nevoľnosť, okamžite vyhľadajte pomoc. Pred tragickými následkami nepozornosti dôrazne varuje aj Civilná ochrana, ktorá pripomína pravidlo zachraňujúce životy:
„Nikdy nenechávajte deti ani zvieratá v zaparkovaných vozidlách, a to ani na krátky čas.“
Zákaz ohňa v prírode
Kombinácia pretrvávajúceho sucha a vysokých teplôt výrazne zvyšuje riziko vzniku a rýchleho šírenia požiarov. Hasiči vo viacerých zasiahnutých oblastiach oficiálne vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Počas tohto obdobia je pre všetkých absolútne zakázané zakladať oheň na miestach, kde sa môže rozšíriť, používať otvorený plameň či vypaľovať suchú trávu, kríky a stromy. Každý občan je povinný striktne dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.