Mierová dohoda medzi Washingtonom a Teheránom visí na vlásku. Irán na poslednú chvíľu zrušil svoju účasť na kľúčových technických rokovaniach, ktoré sa mali uskutočniť v nedeľu. Ide o priamu reakciu na nedávne americké nálety na iránske územie. Islamská republika navyše obviňuje Spojené štáty z porušenia júnového memoranda a preveruje, či jej Biely dom nezablokoval prístup k sľúbeným miliónom.
Čo je dôležité
- Zrušené rozhovory: Iránska delegácia v nedeľu bojkotovala technické rokovania o mieri.
- Dôvody bojkotu: Teherán reaguje na americké útoky a podozrenie, že USA neplnia podmienky memoranda.
- Finančný spor: Irán aktuálne preveruje, či má reálny prístup k uvoľneným finančným prostriedkom.
- Útoky v prielive: USA označili svoje nálety za odvetu za iránsky úder na tanker v Hormuzskom prielive.
Memorandum v troskách po amerických náletoch
Iba dva týždne po tom, čo Spojené štáty a Irán podpísali v polovici júna prelomové memorandum o porozumení, sa krehký mier opäť rúca. Oficiálny Teherán odmietol vyslať svojich zástupcov na nedeľňajšie technické rokovania. Informáciu potvrdil priamo člen úradu pre uchovávanie a publikovanie diel iránskeho najvyššieho vodcu.
Hlavným dôvodom radikálneho kroku sú pretrvávajúce vojenské konflikty. Hoci zmluva jasne definuje, že ani jeden zo signatárov, ba ani ich spojenci, nesmú iniciovať vojenské operácie a musia sa zdržať použitia sily, realita na Blízkom východe vyzerá inak. Americká armáda totiž v uplynulých dňoch podnikla sériu útokov priamo na iránske ciele. Washington operáciu obhajuje ako nevyhnutnú odvetu za predošlý iránsky úder na obchodný tanker v strategicky významnom Hormuzskom prielive.
Hra o miliardy a porušené sľuby
Vojenské údery však nie sú jediným dôvodom, prečo sa diplomatický dialóg ocitol na bode mrazu. Irán prechádza do fázy tvrdého preverovania amerických sľubov na ekonomickom poli.
„Teherán stále posudzuje, či Washington splnil svoje záväzky. Napríklad sa overuje, či máme prístup k uvoľneným finančným prostriedkom. Ak tento prístup nemáme, táto podmienka nebola splnená.“
uviedol predstaviteľ úradu najvyššieho vodcu pre iránsku štátnu televíziu. Peniaze sú pre Teherán kľúčovým bodom celej dohody a akékoľvek zdržanie či blokácia zo strany USA bude znamenať definitívny krach rokovaní.
Pakistan zachraňuje diplomatický dialóg
Napriek súčasnej patovej situácii sa medzinárodní sprostredkovatelia nevzdávajú nádeje na trvalé ukončenie vojny. Do roly kľúčového zmierovateľa sa pasoval Pakistan, ktorý celú diplomatickú misiu zastrešuje.
Islamabad ešte v stredu ubezpečil medzinárodné spoločenstvo, že rozhovory na technickej úrovni úplne nestroskotali. Obe strany sa pokúsi vrátiť za rokovací stôl v priebehu nasledujúceho týždňa. Úspech týchto snáh však bude závisieť od toho, či USA dokážu garantovať prístup k financiám a či obe mocnosti zastavia vzájomné vojenské provokácie.